Luis Enrique siempre lo vio claro con Dembélé

Cuatro minutos. Eso le bastó a Ousmane Dembélé para silenciar el Emirates Stadium. Y dar un paso de gigante hacia la final de Múnich del próximo sábado 31 de mayo. 'Yo me lo guiso... y yo me lo como', debió pensar el 'mosquito' mientras festejaba su tanto. Indectable en el carril central, se descolgó para recibir un balón vertical de Nuno Mendes. Condujo - con ambas piernas, por cierto - para fijar a sus rivales, hasta que Declan Rice le achicó espacios y abrió en banda izquierda. A Kvaratskhelia. Que encarando a Timber, fue pisando área, para, de exterior, servir un balón a un Dembélé que esperaba en la frontal. Cargó la pierna izquierda y, pese a pegarle mordido, su disparo iba tan ajustado que David Raya no pudo hacer nada.

A estas alturas de la película, ya no podemos hacernos los sorprendidos. 45 contribuciones de gol esta temporada. Y en 45 partidos con la camiseta del París Saint-Germain. Unas cifras extraordinarias que se resumen en 33 tantos y 12 asistencias. 26 de esas dianas las ha transformado en 2025. En cuatro meses. Eso sí que es una auténtica salvajada.

Para hacernos una idea de las dimensiones del asunto, Ousmane sumó seis goles y 14 asistencias en la temporada anterior. Tres en la Ligue 1 y dos en la Champions League. Y, ahora, con aún unos pocos partidos en el horizonte, lleva 21 dianas en la competición doméstica y ocho en la Champions. Goles, por cierto, decisivos en su mayor medida.

PUEDE SUPERAR A MBAPPÉ

Ese tanto en Londres le permitiría el lujo de igualar a Kylian Mbappé como jugador del PSG con más participaciones de gol en una sola edición de Champions League. El ahora ariete del Real Madrid lo logró en la campaña 2020/21, en 10 partidos. Y su excompañero - y amigo - lleva disputados 13 encuentros en la máxima competición continental. Le quedará, como mínimo, uno más. Y que pueden ser dos.

Most goal involvements in a single Champions League campaign for PSG:



◎ 11 - Kylian Mbappé (2020/21)

◉ 11 - Ousmane Dembélé (2024/25)



TUCHEL YA LO VIO VENIR

Bendito el día en el que a Luis Enrique se le ocurrió probar a Ousmane de falso '9'. En esa demarcación el francés es completamente impredecible. Indetectable. Un 'movimiento divino' que ya efectuó Thomas Tuchel cuando fue su técnico en el Borussia Dortmund. Por aquel entonces, actuaba de mediapunta, aunque con una responsabilidad más creativa. Un 'don', el de generar ventajas sobre el césped, que siempre tuvo dentro. Pero que solo 'Lucho' sería capaz de sacar a la luz.

Dembélé fue la mejor y la peor noticia parisina de la noche londinense. Rompió una sequía de cinco encuentros sin 'mojar', pero tuvo que abandonar el césped tras notar unas molestias en el muslo después de una aceleración. Corría el minuto 70 y entró Bradley Barcola en su lugar.

"SENTÍ ALGO, PERO NO PASA NADA"

Cuando el francés se echó al suelo, todo aficionado del PSG se echaría las manos a la cabeza. Pensaban en lo peor. Viendo su desafortunado historial con las lesiones, Dembélé podía caer en el momento más importante de la temporada. Con la vuelta de las 'semis' en una semana y una hipotética final en el horizonte. Sin embargo, tanto Luis Enrique como el propio futbolista ofrecieron unas palabras bastante tranquilizadoras.

"Ousmane Dembélé se someterá a pruebas el miércoles. No parece una lesión grave, pero lo comprobaremos para el partido de vuelta", aseguró el asturiano. "Sentí algo pequeño, pero no pasa nada. Todo va a ir bien", afirmó el francés. "Si es un calambre, obviamente podrá jugar la semana que viene, pero si es un desgarro muscular, no podrá", publica 'L'Équipe' sobre las declaraciones de Alain Simon, exmédico del París Saint-Germain y de la selección francesa.

Achraf Hakimi añadió que había hablado con él y que creía que "está bien y que solo fue un poco de fatiga". Todo apunta a que descansará este próximo fin de semana y no jugará ante el Estrasburgo. Así podrá hacer limpio de cara a esa vuelta que se disputará el próximo miércoles en el Parque de los Príncipes. Hay Dembélé para rato.