Luis Enrique toma buena nota de Haaland

No hay crítica que afecte a Erling Braut Haaland. Por más pequeña que vea la portería, por larga que sea la sequía realizadora, el noruego siempre vuelve. La autocrítica más feroz se la aplica el propio jugador, inconformista por naturaleza.

Todo el ruido exterior le resbala por esa figura alargada, no cala en esa mentalidad gélida escandinava propia de su pueblo y tan bien reflejada en las novelas 'noir' nórdicas, donde el asesino es alguien corriente: el panadero de una remota aldea, la persona que menos se espera.

Haaland se desquita

Porque el daño es mayor cuando es inesperado. Cuando llega sin previo aviso. Nadie aguardaba a Erling Haaland tras unos encuentros algo discretos, y el delantero ofreció un recital frente al Liverpool en los cuartos de final de la FA Cup. Tres goles, su duodécimo 'hat-trick' como futbolista 'cityzen' para engrosar unos números que harían tiritar a cualquier delantero (33 goles y siete asistencias), pero que para el noruego son insuficientes. Es lo que tiene malascotumbrar al personal.

Guardiola con Haaland en el Manchester City-Real Madrid. / EFE

"Mi temporada ha sido con muchos altibajos. No suficientemente buena. Ya era hora de anotar un triplete. Creo que desde el minuto 30 al 60 hemos desplegado uno de los mejores juegos Estoy muy contento. En este club es obligación ganar trofeos", decía Haaland tras el encuentro.

Los mancunianos -gentilicio de Mánchester para los despistados- atropellaron al Liverpool justo antes de que los 'reds' se jueguen la temporada en los cuartos de final de la Champions League. El vigente campeón de la Premier no tiene opciones ya de tocar metal, salvo en la máxima competición continental. Lástima que su adversario en la eliminatoria europea sea el Paris Saint-Germain, poseedor del título y máximo candidato a revalidarlo.

Slot, resignado

Guardiola, Haaland y compañía enseñaron el camino a Luis Enrique de cara al duelo del próximo miércoles en el Parque de los Príncipes tras una goleada que escoció en la plantilla 'scouse'. Arne Slot, técnico del Liverpool, reconoció que el 4-0 hizo daño y podría afectar de cara a la Champions. "El 4-0 no ayuda de cara al partido europeo del miércoles. Pero peor hubiera sido haber encajado una mayor goleada. El problema hubiera sido mucho más grande", indicaba el neerlandés.

Arne Slot, entrenando al Liverpool / EFE

La confianza en Anfield está por los suelos. El megaproyecto veraniego ha hecho agua por todos los lados. Nada queda de la fiabilidad del curso pasado y, para colmo, Mohamed Salah no continuará en la disciplina 'red' a partir de junio. Se antoja una restructuración importante en Liverpool que podría llevarse por delante, incluso, al propio Arne Slot.