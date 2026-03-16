Luis Enrique: "Esto no es un spa, es un partido de Champions"

"Por sus frutos los conoceréis", reza un pasaje bíblico del Nuevo Testamento que encaja como anillo en el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Porque el técnico asturiano, a pesar de llevarse a Londres una ventaja suficiente para respirar tranquilo (5-2 ganaron en París), lejos está de bajar marchas. Es la vuelta de unos octavos de Champions League y tanto él como su plantilla lo saben. Al respecto habló en rueda de prensa, explicando que no habrá relajación alguna.

"Esto no es un spa, es un partido de Champions. Es imposible relajarse. Tendremos que sufrir y aprovechar esos momentos de sufrimiento para darle la vuelta a la situación. Intentaremos controlar el partido, pero son partidos imposibles para ello", sentenció el técnico, distanciándose de confiarse.

Luis Enrique, entrenador del PSG / EFE/YOAN VALAT

También aprovechó el asturiano para referirse a Dembélé, que habló antes con la prensa y puntualizó que no había motivos para no renovar con el PSG. "Como entrenador, es increíble tener a un jugador como él. Ha sabido evolucionar tanto su mentalidad como su posición. Toda su vida fue un extremo clásico, pero ha aceptado cambiar su estilo de juego para ganar. Es fantástico tener a un jugador como Ousmane. Y como aficionado, es un placer ver a un jugador como él, diferente, que puede hacer de todo con el balón".

Sin comentar las bajas del rival

También valoró Luis Enrique medirse a un equipo de una liga tan competitiva como la Premier League: "Siempre es un placer jugar contra un equipo inglés porque es el máximo nivel y podemos demostrar el nuestro, nuestra calidad. Así fue el año pasado, porque jugamos contra todos los equipos ingleses, y sigue siendo así este año, y estamos haciendo todo lo posible para volver a ganar".

El equipo de Liam Rosenior, su rival, contará con varias bajas por lesión como Reece James, Colwill, Estevao, Bynoe-Gittens o la posible sanción a Pedro Neto, quien empujó a un recogepelotas en la ida. De momento no ha recibido castigo, y no quiso comentar nada Luis Enrique: "Yo solo me ocupo de los problemas del PSG, no de los del Chelsea".