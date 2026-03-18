Luis Enrique se sincera sobre el hambre de sus jugadores: "¿Motivación? No es mérito mío. Ayer continuaron entrenando junto al autobús"

El PSG se paseó por Stamford Bridge como quiso.El equipo de Luis Enrique, que llegaba al feudo del Chelsea con el trabajo casi hecho tras el 5-2 de la ida, goleó con un incontestable 0-3 para dejar bien claro a Europa que es un serio candidato a defender el título que alzó la temporada pasada.

Mientras esperan a Galatasaray o Liverpool en cuartos, que se jugarán el billete este miércoles en Anfield (21:00 horas), Luis Enrique valoró ante los medios de comunicación el importante triunfo. "Lo que me alegra es cómo se hizo, incluso más que la victoria", reconoció. "Nos centramos en ganar confianza. Cuando logras mantener la posesión y aprovechar los espacios, el juego se vuelve más fácil. Esa fue la clave. Demostramos que somos un verdadero equipo, impredecible", añadió.

Siempre hemos tenido fe en el equipo. ¿Crees que deberíamos ganar 4-0 en cada partido? Luis Enrique — Entrenador del PSG

Sobre la confianza que tenía en el equipo, señaló que: "Siempre hemos tenido fe en el equipo. ¿Crees que deberíamos ganar 4-0 en cada partido? Es imposible. Ningún equipo lo ha logrado en la historia del fútbol. Tenemos que seguir adelante y mejorar. Hemos sido exigentes con nuestro equipo".

El PSG celebra el gol de Mayulu / Andy Rain

Y destacó la motivación de sus jugadores: "¿Motivación? No es mérito mío. Es algo natural. Cuando termina el entrenamiento, los jugadores siguen jugando en el vestuario. Ayer terminamos la sesión en el campo y ellos continuaron entrenando junto al autobús".

Neves y Barcola, lesionados

Lógicamente, fue preguntado por el estado físico de João Neves y Bradley Barcola, quienes abandonaron el terreno de juego lesionados. Pese a ello, mostró optimismo: "¿João Neves y Bradley Barcola? No es nada grave en cuanto a sus lesiones. Tenemos que esperar hasta mañana para las pruebas, pero no es nada importante".

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Finalmente, defendió a Safonov, quien empezó el partido dubitativo pero acabó realizando buenas paradas bajo palos: "Es imposible ganar fuera de casa, sobre todo en la Champions League, sin un portero de primer nivel. Eso es lo que pasa cuando juegas con Matvey y Lucas Chevalier. Tengo la suerte de contar con varios buenos porteros", finalizó.