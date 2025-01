Luis Enrique revive y deja a Guardiola al borde del 'KO'

Se define una resurrección como la acción de volver la vida a un muerto. En el Parque de los Príncipes, con un París Saint Germain moribundo prácticamente eliminado de los playoffs de la Champions, vivieron el retorno a la vida de su equipo en la competición europea. Los de Luis Enrique desafiaron a toda lógica, remontaron un 0-2 desfavorable contra el Manchester City y hundieron a Guardiola en su rumbo interminable al abismo (4-2). Sin más balas en la recámara, el City se queda fuera a falta de una jornada y estará obligado a ganar en la última jornada para poder pasar de fase.

En un Parque de los Príncipes azotado por la lluvia, los destinos de París Saint-Germain y Manchester City en Champions League estaban en juego. El destino quiso que el clásico de los petrodólares deparase un panorama realmente complicado para cualquiera de los dos que perdiese; los parisinos, a un punto del corte de los playoffs y los mancuanianos, limitando el pase, no estaban como para permitirse no sumar este miércoles.

El PSG, superior desde el inicio

Con la tensión por encima de las nubes arrancó el duelo en París. La presión pareció no afectar al París Saint-Germain desde el inicio, que salió sin miramientos al ataque fiel al estilo de Luis Enrique. El arranque sorprendió al Manchester City, que no pudo hacer más que replegarse en busca del contragolpe con Haaland al mando de las acometidas. Sin embargo, los pupilos de Guardiola no están acostumbrados a este tipo de prácticas y la primera mitad se convirtió en una pesadilla para los ingleses.

No tardaron mucho Vitinha y Joao Neves en adueñarse de la sala de máquinas del PSG y las ocasiones, como consecuencia, llegaron de manera natural. Sin embargo, en este PSG no están los Neymar, Mbappé ni Messi; en su lugar, Kang-In Lee, Desiré Doué y Barcola son la punta de lanza, una apuesta de futuro que se puede quedar corta en este tipo de partidos decisivos.

Ederson empezó a hacerse protagonista en la portería del Manchester City, aunque la más clara del PSG llegó tras un rechace en un saque de esquina que Fabián remató, pero que Gvardiol sacó de manera milagrosa bajo palos. Los incontables avisos de los parisinos tuvieron su recompensa; Achraf aprovechó un pase atrás de Nuno Mendes para adelantar al PSG, aunque el lateral portugués se encontraba adelantado por una rodilla que el VAR no pasó por alto anulando la alegría de los parisinos.

La locura se desata en la segunda mitad

Con la sensación de haber merecido mucho más, el PSG llegó al descanso con empate a cero para alivio del Manchester City. Guardiola no podía permitirse una segunda mitad igual, así que dio entrada a Rico Lewis y Grealish para intentar dar la vuelta al partido. Luis Enrique, por su parte, confió en Dembélé tras la suplencia del francés en el once titular.

El partido no tardó en volverse loco; nada más salir de vestuarios, Grealish cazó un rechace en una jugada aislada que fusiló para desilusión para dentro (0-1). Las alegrías vinieron acompañadas en el City, ya que apenas unos minutos después fue Haaland quien aprovechó una gran jugada de Grealish para meter el segundo agravando la tormenta en el Parque de los Príncipes (0-2).

El panorama se presentaba desolador para el PSG, que empezaba a ver como se esfumaban de repente sus opciones de pasar de fase. Sin embargo, en este clima de frustración emergió la figura inesperada de Barcola. El extremo francés rompió por banda a Matheus Nunes y regaló a placer el tanto a Dembélé (1-2). No contento con su actuación, aprovechó un rechace de un disparo de Désiré Doué para empatar en un visto y no visto el partido (2-2). Luis Enrique respiraba aliviado tras la resurrección inesperada de su equipo contra el City.

Los parisinos llegaban lanzados al tramo final del partido mientras que el City, que no merecía llegar a estas alturas con empate en el marcador, siguió adelante con su plan de aguantar como fuese el resultado. Dembélé avisó primero con una jugada bestial que repelió el larguero, aunque Joao Neves, tras un centro de falta nefastamente defendido por los ingleses, no perdonó con su testarazo para desatar la locura en el Parque de los Príncipes (3-2). El tanto final de Gonçalo Ramos (4-2) confirmó la resurrección de un PSG que toma aire a costa de un City a la deriva que se queda fuera de playoffs a falta de una jornada.