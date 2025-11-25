Luis Enrique y el regreso más esperado: "Estamos atentos"

"Si no hay problemas, estará en la lista contra el Tottenham". Con estas palabras confirmó Luis Enrique el regreso de Ousmane Dembélé a las convocatorias tras la lesión en el gemelo que sufrió en el último encuentro de Champions contra el Bayern de Múnich. Veintiún días después y tras perderse dos partidos de Ligue 1 -Lyon y Le Havre-, el 'Mosquito' estará de vuelta.

Luis Enrique maniobra con pies de plomo con la estrella de su equipo. Las lesiones han impedido a Dembélé alcanzar en este tramo inicial de competición el fútbol exhibido el año pasado, el que le valió para coronarse campeón de prácticamente todo y levantar el trofeo del Balón de Oro 2025.

Los servicios médicos del Paris Saint-Germain ha optado por la prudencia con el '10', conscientes que todavía queda mucha temporada por delante. El plan era una recuperación total y, todo hace indicar, que estará en Londres este miércoles, cuando franceses e ingleses revivan la final de la pasada Supercopa de Europa.

"Cada vez que un jugador lesionado regresa, es difícil gestionarlo. Por supuesto, estamos más atentos que de costumbre", reconocía el técnico asturiano en la previa del duelo frente a los 'spurs'. Dembélé se ha perdido nueve partidos esta temporada hasta la fecha, aunque el PSG no ha echado en falta a su máxima referencia ofensiva: líderes en Francia y entre los ocho primeros en Champions.

Dembélé no se precipitará en su reaparición / EFE

Luis Enrique, feliz

El entrenador del Paris Saint-Germain expresó su preocupación hace unos días por los numerosos premios individuales que están recogiendo sus futbolistas, algo que podría descentrarles de su cometido. El gijonés, sin embargo, despejó todas las dudas y elogió el rendimiento de sus jugadores, pese a las numerosas bajas por lesión que han arrastrado desde agosto.

"No debo preocuparme por la ausencia de ningún jugador. Tenemos que centrarnos en mejorar continuamente. Hemos marcado más goles que el año pasado. Estamos construyendo un equipo de verdad y es muy importante tener diferentes opciones en la rotación, tanto en la izquierda, en la derecha o por el carril central. El rendimiento del equipo ha sido muy positivo en este inicio. Estoy muy contento", aseveró Luis Enrique.

Luis Enrique, entrenador del PSG / AP

Reencuentro

El Tottenham-PSG tendrá, al margen de la mencionada final de la Supercopa, un morbo añadido: Randal Kolo Muani. El delantero francés, por el que los parisinos pagaron 95 millones, no triunfó en el Parque de los Príncipes. Después de un préstamo a la Juventus, el ariete recaló en el norte de Londres este verano. "No puedo decir nada de Kolo Muani, es un jugador de altísimo nivel. Es difícil que muchos jugadores tengan éxito en un equipo como el PSG, pero tiene nivel para ser importante en cualquier equipo de Europa", apuntó.