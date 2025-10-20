Luis Enrique se quita un peso de encima con Dembélé

Ousmane Dembélé está de vuelta. Luis Enrique respira aliviado con su Balón de Oro. Es la gran novedad, junto con Marquinhos, de la convocatoria del París Saint-Germain para medirse al Bayer Leverkusen este martes en el choque correspondiente a la tercera jornada de la Fase liga de la Champions League. Se caen, eso sí, los aún lesionados Fabián Ruiz y Joao Neves.

El '10' está recuperado de la lesión que sufrió en el isquiotibial derecho con la selección francesa durante el duelo ante Ucrania disputado en el primer parón de selecciones del curso y formó parte de la expedición parisina que voló esta mañana a Alemania. Llevaba días ejercitándose con normalidad con el grupo, pero tanto el cuerpo técnico como los servicios médicos del club fueron cautos y optaron por no convocarle ante el Estrasburgo. Es, de hecho, su primera aparición con el equipo desde que fuese coronado con el Balón de Oro.

El capitán, también ausente en el empate contra el cuadro alsaciano, estará disponible para Luis Enrique tras superar la lesión en el cuádriceps izquierdo que sufrió en la derrota por 0-1 ante el Marsella el pasado 20 de septiembre. Fabián Ruiz y João Neves tendrán que esperar un poco más para regresar a la acción.

El cuadro capitalino está obligado a convencer en el BayArena tras dejarse dos puntos ante un sorprendente Estrasburgo que está haciendo las cosas muy bien en este inicio de competición. Cedieron el liderato a un Olympique de Marsella que goleó sin piedad a Le Havre y parece estar ante la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y, como mínimo, poner en peligro la hegemonía del PSG.

El 'mosquito' regresa, eso sí, con el ruido de su renovación de fondo. Según 'L'Équipe', el entorno del atacante galo considera su renocimiento en la gala celebrada en el Théâtre du Châtelet debería traducirse en una mejora salarial. De esta forma, la entidad tratará de gestionar correctamente los tiempos y evitar a toda costa que el proceso de negociación sea impuesto por la parte del futbolista.