Luis Enrique no quiere sustos: "No vamos a especular con otros resultados"

El PSG afronta la última jornada de la Liga de Campeones con más tranquilidad que en las anteriores después de la cómoda victoria ante el City de Guardiola (2-4). Las imágenes al término del encuentro de Luis Enrique y su staff celebrando el triunfo fueron una clara muestra del peso que se quitaba de encima el técnico asturiano. Sin embargo, los parisinos no pueden relajarse si no quieren llevarse una sorpresa de lo más desagradable.

Las cuentas del PSG en su visita a Stuttgart son claras: si gana o empata estará clasificado para el play-off. Sin embargo, en caso de derrota podría caer eliminado, ya que pasaría a depender de terceros equipos. El primero que es consciente de esa situación es el propio Luis Enrique, que quiso rebajar la euforia francesa en la rueda de prensa previa.

El ex seleccionador nacional recordó que su equipo "todavía no ha logrado nada". De hecho, la experiencia dice que salir a especular pocas veces es sinónimo de buen resultado: "Cuando uno no está pendiente de lo que pasa en el campo no cumple con su deber. No vamos a especular con otros resultados. Vamos a intentar ganarlo, que es lo que mejoraría nuestra clasificación", aseguró el español. Además, afirmó que, aunque la última jornada está abierta a especulaciones, "nosotros no vamos a formar parte de ellas".

Una buena Champions

Luis Enrique también reiteró su opinión sobre que el PSG está firmando una buena competición. Pese a los diez puntos sumados en siete jornadas, 'Lucho' justificó que él no lo basa todo en el resultado: "Hemos sido muy superiores a todos los equipos en Champions. Todos los partidos en casa merecieron ser ganados", comentó. "Estamos en la misma línea que el resto del año, solo que el otro día estuvimos más acertados y se redondeó la actuación", añadió el de Gijón.

PSG - Manchester City: El gol de Bradley Barcola / Telefónica

Cabe recordar que los actuales campeones de Ligue 1 fueron muy superiores al Manchester City la pasada jornada, sobre todo en el segundo tiempo. Los parisinos remontaron un 0-2 en contra ante la resignación de un Pep Guardiola que se vio superado. De hecho, el técnico de Santpedor reconoció que "había ganado el mejor equipo".

Enfrente tendrán un rival que también se juega la clasificación para la siguiente ronda. El Stuttgart de Sebastian Hoeneß necesita ganar en su estadio para acceder al play-off. En caso de empatar o perder, dependería de otros equipos.

Horario y donde ver

El encuentro entre Stuttgart y PSG, correspondiente a la octava jornada de la Champions League, se disputa el miércoles 29 de enero a las 21:00 horas.

En España, el partido se podrá ver en directo a través de Liga de Campeones por Movistar Plus (diales 182 y 184) y en Orange (diales 277 y 279). También puedes seguir toda la jornada de la COMPETICIÓN a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

Alineaciones probables

Stuttgart: Nübel; Vagnoman, Al-Dakhil, Chabot, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Leweling, Demirovic, Führich.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernández; Fabián, Neves, Vitinha; Dembélé, Gonçalo Ramos, Barcola