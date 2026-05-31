Luis Enrique promete más guerra: "Los tengo que parar"

Budapest quedará siempre en la memoria del Paris Saint-Germain y de Luis Enrique Martínez. No todos los días se ganan tres Champions League como entrenador y se repite éxito europeo a nivel grupal. El PSG hizo historia en el Puskás Aréna de la capital magiar, pero el nivel de exigencia de este equipo y de este entrenador huele a hegemonía continental en los próximos años.

Advirtió Lucho nada más acabar el partido que esto no se acaba aquí, que este PSG, desde que él es entrenador, nunca afloja, y mandó un mensaje para aquellos que antojan una cierta relajación para la próxima temporada. "El mérito de estos éxitos no es mío, es de los jugadores. Son unas bestias, yo les tengo que decir que paren de entrenar. Seguro que este equipo va a competir igual o mejor el año que viene", anunciaba el gijonés en los micrófonos de 'Movistar +'.

Y razón no le falta al técnico español. La presunta relajación de la plantilla es un tema recurrente en París desde el curso pasado, cuando los franceses cerraron la campaña con cinco títulos de seis posibles. Sin embargo, Luis Enrique nunca se conformó y, pese a que durante este año ha habido cierto runrún del entorno -sobre todo con la acumulación de lesiones-, confió ciegamente en los suyos. "No recuerdo un solo partido con toda la plantilla disponible. Este año es inusual y, aunque no quiero poner excusas, no puedo rotar tanto la plantilla. Tenemos ganas y sabemos que el camino será largo. No veo a nadie más favorito que nosotros", apuntaba Lucho.

Luis Enrique, con su segunda Champions conquistada con el PSG / EFE

En cuanto a la final en sí, Luis Enrique reconoció que nunca le perdieron la cara al partido, ni tan siquiera con el gol tempranero de Havertz. "Este tipo de encuentros los controla el que va perdiendo, no el que va ganando. El Arsenal es un equipo capaz de sacar ventaja en cualquier momento, frustra jugar contra equipos así. Cada uno lleva el partido a donde es más fuerte. Para nosotros es mejor que haya tiempo de juego efectivo, pero tengo un gran respeto por Mikel, Heinze y por todo el Arsenal", indicaba Lucho, al que se le vio visiblemente molesto ante las reiteradas pérdidas de tiempo de los 'gunners'.

Reconoció el asturiano que el partido se les atragantó en los primeros minutos, especialmente por el 0-1 madrugador: "Nos ha costado Dios y ayuda porque ellos son muy competitivos porque han empezado el partido de la mejor manera y con un poco de fortuna, pero en París estamos con la flor". Y sacó su faceta más socarrona al ser preguntado por su idilio con las tandas de penaltis en el PSG, donde ha ganado todas las que ha afrontado: "Perdí la de España con Marruecos y me mataron por ello".

El PSG, de récord

La victoria del Paris Saint-Germain sobre el Arsenal en el Puskas Arena de la capital magiar reconoce a Luis Enrique como uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos. El gijonés añade la tercera Champions a su palmarés -dos con el PSG y una con el Barcelona-, equiparándose a leyendas del banquillo como Bob Paisley, tricampeón con el Liverpool, Zinedine Zidane, con el Real Madrid, y Pep Guardiola, quien la ganó en dos ocasiones con el Barça y una vez con el Manchester City. Sólo Carlo Ancelotti, con cinco entorchados continentales -dos con el Milan y tres con el Madrid-, tiene un botín más generoso que el ex azulgrana.

Por segunda vez en la era Champions League, un equipo que defiende su trono europeo se erige campeón. Lo hizo el Real Madrid en tres ediciones consecutivas (2016, 2017 y 2018) y lo ha completado el Paris Saint Germain (2025, 2026). Luis Enrique y su equipo podrían igualar la histórica gesta madridista el próximo curso. El bloque parisino, joven y voraz, no parece tener techo y Lucho apretará las tuercas para mantener su reinado. No acepta la relajación como respuesta. Nadie más que él querrá hacerle sombra a los blancos.