Luis Enrique: "Estáis muy preocupados con Dembélé"

El Paris Saint-Germain se mide este martes al Bayern Leverkusen en la tercera jornada de la Champions League. En la antesala del partido de la máxima competición europea, Luis Enrique atendió a los medios para repasar el momento del equipo, el regreso de Ousmane Dembélé y las críticas que ha recibido Lucas Chevalier en los últimos días.

En primer lugar, el técnico asturiano fue preguntado por si hay que priorizar la Champions a la Ligue 1. "Lo que buscamos lo mismo que el año pasado: intentar ganar el máximo de puntos posible cuanto antes. Tenemos un calendario difícil. Mañana, será un buen test para los dos equipos, estamos contentos de haber ganado los dos primeros partidos, pero mañana será un encuentro diferente", apuntó.

'Lucho' volverá a contar con Dembélé, que regresa a una convocatoria tras recuperarse de sus problemas físicos: "Estáis muy preocupados del Balón de Oro. Es Dembélé, no el Balón de Oro. Es el mismo jugador y la misma persona. Estamos muy contentos de tener de nuevo a Dembélé, también Marquinhos, y la semana pasada a Doué".

Además, se pronunció sobre las lesiones de Fabián y Neves. "Tenemos que ver en el informe médico. Cuando los jugadores tengan confianza, se les reintegra en el grupo. Ese momento no ha llegado y hay que esperar. Tenemos buenas noticias con las vueltas de varios jugadores, tres esta semana, y esperamos otros regresos", explicó.

También salió en defensa de Lucas Chevalier, que está recibiendo críticas tras sus últimas actuaciones: "No tengo que decir nada. Es lo mismo cada año. Estoy muy contento de Chevalier. Para mí, fue la mejor opción. Estoy contento de su rendimiento. Cuando fichamos a un jugador pensamos a largo plazo. Tiene personalidad, la ha mostrado siempre en los entrenamientos, en los partidos. Es lo mismo con Donnarumma. Durante cuatro años habéis matado deportivamente a Donnarumma. Por favor, que desde que soy entrenador del PSG le habéis criticado. Cuando eres portero del PSG, debes convivir con ello. Me gusta su personalidad. Cuando veo el rendimiento de Chevalier en los partidos, es lo que exactamente quiero ver".

Por último, habló de las dificultades que está superando el equipo en este inicio de temporada. "Lo más importante es la confianza de los jugadores que han mostrado que tienen calidad. Este debut de temporada ha sido diferente, difícil, porque nos hemos levantado de situaciones complicadas. Mañana, no sé si será un partido clave, sí importante para los dos equipos. Porque en nuestro grupo, el objetivo es ganar el máximo de puntos posibles. Vamos a jugar como siempre", admitió.