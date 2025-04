Luis Enrique da un parte de tranquilidad sobre Dembélé: "Fue una ligera molestia"

Golpeando primero en la visita al Emirates Stadium, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique pisó firme en la ida de las semifinales de la Champions League ante el Arsenal. El equipo de Luis Enrique se valió del solitario gol de Ousmane Dembélé para tomar ventaja (0-1) en los primeros 90' y volver a la capital gala con un colchón para la vuelta.

El técnico asturiano lo valoró ante los micrófonos de 'Movistar': "Creo que hemos podido vivir una semifinal con mucha emoción y tensión. El estadio a veces parecía que temblaba. Marcamos pronto, a los cuatro minutos, un gol parecido al que hicimos en Anfield. Con esto mostramos qué equipo somos, qué tipo de fútbol queremos hacer".

También puso en valor haberse ido en ventaja tan rápido: "El gol nos dio confianza y tranquilidad. Ha sido uno de los ejemplos de cómo intentamos jugar. El equipo, como dije ayer, sigue mostrando que tiene hambre y ganas, que juega mejor o peor pero lucha hasta el último momento. Queda el partido de vuelta. Un gol se marca en un despiste.

NO JUGARÁ EL FIN DE SEMANA

"Dembélé ha sentido una ligera molestia, no sabemos realmente el alcance hasta que no haya pruebas. Vamos a jugar un partido de liga en el que no va a estar. Para la vuelta intetaremos que sí. Una de las cosas de las que hemos hablado es que somos un equipo. Es evidente que si no está él, estará otro con calidad. Un verdadero equipo tiene que superar estas cosas", expresó sobre el cambio del 'Mosquito' al 70' de partido. La vuelta está prevista para el próximo miércoles 7 de mayo en París.

Tuvo, como siempre, su acostumbrado recuerdo para los periodistas, a los que ya acusó de negativos en la previa del duelo: "No digo todos los periodistas hacen preguntas negativas... hay muchos que hacen positivas. Pasa que yo tengo el hábito que recordarlo. No somos un equipo perfecto. Somos un equipo que a nuestra gente le transmite trabajo, profesionalidad, y es muy bonito. Es una maravilla ofrecerles una victoria".

Finalmente, fue consultado por la excepcional actuación de Donnarumma bajo palos: "Solo faltaría. Los porteros están para eso. Son las semifinales de Champions. Para eso está. Eso significa ser un equipo. Aprovechar las calidades de todos ellos"