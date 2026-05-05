Luis Enrique: "No necesitamos más motivación. Con el Barça jugamos aquí y ganamos"

Luis Enrique lo tiene claro: el Paris Saint-Germain deberá ser “más competitivo que nunca en Múnich”. En el Parque de los Príncipes se vivió una auténtica oda al fútbol, con nada menos que nueve goles: un 5-4 que dejó la eliminatoria completamente abierta. Sin exagerar, fue uno de los partidos más espectaculares que se recuerdan en la historia de la Champions League.

El preparador asturiano compareció ante los medios en la antesala de un duelo que promete emociones fuertes —aunque difícilmente igualará el vértigo de la ida— y recurrió a Rafa Nadal para explicar el nivel de exigencia dentro del vestuario: "Jugaremos en Múnich con el objetivo de ser más competitivos que nunca. Como dijo una vez el gran Rafa Nadal, en un momento determinado de su carrera, sus enfrentamientos con Federer y Djokovic se convirtieron en una motivación para él".

Si espera un partido de tanta ida y vuelta como en París: "Poco importa lo que espere. Creo que será un partido de alto nivel entre dos de los mejores equipos de Europa, con las ganas de llegar a una final de la Champions League, que es un escenario apasionante por los dos equipos"

Si jugar en Múnich, donde ganó la Champions, da más motivación: "No necesitamos más motivación, ya estamos al máximo, al 125 %, no va a funcionar. Es un auténtico placer volver aquí, me trae buenos recuerdos. Cuando era entrenador del Barça, también llegué a las semifinales aquí y nos clasificamos".

Vitinha del PSG celebra el gol del PSG durante el partido de semifinal de la UEFA Champions League / EFE/EPA/YOAN VALAT

No especulará: "Normalmente hay diferencias entre los partidos de ida y los de vuelta, pero en este caso no puedo garantizarlo. Mañana no vamos a salir a defender el resultado de la ida, porque nuestro objetivo es ganar el partido. Ese es nuestro objetivo"

La importancia de la experiencia: "Hemos aprendido de la experiencia del año pasado. Siempre nos esforzamos por estar a la altura de nuestras aficiones. Sabemos que el Bayern puede remontar nuestra ventaja de un gol con bastante facilidad, pero estamos preparados para responder. Cuando se juega un partido de este tipo, contra el Bayern de Múnich, que es sin duda el rival más fuerte al que nos hemos enfrentado nunca, lo primero que quiero transmitir es que tenemos una ventaja, pero eso no significa nada en el fútbol"

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Gestión de las emociones: "Lo que demostramos en el partido de ida es nuestra capacidad para gestionar los momentos complicados. Tenemos que sacar el máximo partido a este tipo de partidos; podemos mejorar nuestro rendimiento y ser aún mejores. Mañana, la afición no dejará de cantar y los jugadores no dejarán de jugar. Hemos hecho un buen trabajo; es importante saber y demostrar por qué estamos en una semifinal de la UCL".