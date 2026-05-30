Luis Enrique-Mikel Arteta, cara a cara: hegemonía o 'sorpasso'

Es hoy, es hoy. El Puskás Arena de Budapest será el escenario del partido más importante del fútbol europeo. Solo puede quedar uno: Paris Saint-Germain o Arsenal. Segunda Champions League- y de manera consecutiva - o primera Orejona de su historia. Hegemonía o 'sorpasso'.

Solo nueve de los 70 equipos campeones que ha tenido la Liga de Campeones en su historia lograron repetir el trofeo y el éxito de forma consecutiva, que es la pretensión del París Saint-Germain, vigente poseedor de la Orejona y que jugará una nueva final, la tercera en su historia. Luis Enrique quiere completar su obra en París e implantar una hegemonía en el Viejo Continente.

Doble o nada

Los 'rouge et bleu' perdieron la primera, en la temporada 2019/20, la de la pandemia, sin público, en Lisboa, con Kylian Mbappé, frente el Bayern Múnich (1-0). La espera fue larga, pero merecida: ganó la siguiente, la segunda, la de la pasada campaña, donde arrolló sin piedad al Inter de Milán. Plasmó una superioridad apabullante y mandó un aviso importante a Europa.

Luis Enrique, con el trofeo de la Champions League / Martin Meissner

El Arsenal también está a las puertas de hacer historia. Afronta su segundo intento con la intención de conquistar su primera Champions League. Los del norte de Londres solo cuentan con un trofeo continental en sus vitrinas, el de la extinta Recopa, lograda en el curso 1993/1994 al vencer al Parma.

Segundo intento del Arsenal

Históricamente, no ha sido una entidad ganadora. Más bien al contrario. Ha disputado siete finales europeas y solo cuenta con ese título. El crecimiento del conjunto del Emirates ha sido notable y evidente. Se sacudió la presión y, tras un par de batallas perdidas, le ganó la partida al Manchester City para alzarse con la Premier 22 años después.

Ni que decir tiene que Mikel Arteta, discípulo de Pep, le cambió la cara al Arsenal. Veinte años después de aquella final en París, con Arsène Wenger como jefe, en Saint-Denis, los 'gunners' jugarán por lograr el título más importante de su historia.

Arteta, con el trofeo de la Premier / TOLGA AKMEN / EFE

Bien es cierto que, en cuanto a espectáculo se refiere, la final anticipada fue aquel PSG-Bayern que no defraudó y fue toda una oda al fútbol - especialmente en el Parque de los Príncipes -, pero PSG y Arsenal son los equipos que mejor rindieron en la competición.

El Arsenal llega invicto y con solo seis goles encajados. En un camino inmaculado, los de Arteta se erigieron en el equipo más brillante del torneo, que comenzó con un pleno de victorias en la fase liga. Sus métodos fueron cuestionados a lo largo del curso, pero dieron sus frutos.

De Raya a Kvaratskhelia

El libreto del donostiarra combina efectividad a balón parado y pérdida de tiempo. Sin desprestigiar eso sí, a una plantilla que cuenta con un guardián bajo palos como David Raya, con la pareja Saliba-Gabriel atrás, un líder como Declan Rice y futbolistas determinantes arriba como Saka, Gyökeres o Martinelli.

David Raya, vital en este Arsenal / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Los parisinos han sido los más goleadores, con una media de 2,75 dianas por encuentro, y los que más control de la posesión del balón tuvieron (60%). Han atravesado un tortuoso camino para alcanzar su segunda final continental consecutiva. Luis Enrique repitió una y otra vez que el sorteo no había sido benevolente con su equipo, que sufrió un sinfín de contratiempos físicos. Aun así, se puso serio en el tramo decisivo del curso para ser la apisonadora que conquistó el sextete.

Dembélé es el líder del proyecto, pero el mejor jugador parisino en esta Champions ha sido, sin lugar a dudas, Kvicha Kvaratskehlia. 'Kvaradona', con su desequilibrio, determinación y olfato goleador, tardó poco en hacer olvidar a Kylian Mbappé.

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Todos los ingredientes están sobre la mesa para una final inolvidable. Que ruede el balón y que el fútbol dicte sentencia. Solo queda disfrutar del mejor fútbol.