Luis Enrique no sabe dónde meterse: "El fútbol es un deporte de mierda"

Aunque en el fútbol los méritos y la justicia no siempre van de la mano, el Paris Saint-Germain volvió a sentirse excesivamente castigado en un duelo en el que mereció más en líneas generales. El equipo de Luis Enrique cayó en su visita al Sporting CP en la jornada 7 de la Champions League y dio un paso atrás en la clasificación de la máxima competición continental.

No es la primera vez que el PSG experimenta esta sensación en las últimas semanas. Sin ir más lejos, en el duelo de la Copa de Francia ante el París FC también quedó eliminado en un partido en el que fue superior y generó más ocasiones que su rival. Sin embargo, este deporte va de marcar goles y no encajarlos, y ahí es donde los de Luis Enrique están sufriendo más que la temporada pasada.

Luis Suárez se impone al PSG y da la victoria para el Sporting / Champions

Es por ello que el técnico asturiano se mostró visiblemente contrariado tras la derrota frente al Sporting CP. Al ser preguntado por los motivos del tropiezo de su equipo, ‘Lucho’ fue tajante: "Es muy fácil: es fútbol. Es el mejor partido fuera de casa que hemos jugado esta temporada. Estoy muy orgulloso de mis jugadores y de mi equipo. Con esta mentalidad, llegaremos muy lejos. El resultado es decepcionante e injusto. Es una pena porque solo vi a un equipo en todo el partido. Fuimos muy superiores contra un rival muy bueno. Es muy decepcionante porque es muy injusto. Es difícil hablar de fútbol ahora mismo. El fútbol es una mierda".

"Cuando hay problemas, no os preocupéis, es culpa mía, pero estoy muy satisfecho. Estábamos frustrados, y yo era el más frustrado de todos, porque entiendo a mis jugadores. Perdimos porque es un deporte de mierda, el fútbol es una mierda. Perdimos contra el París FC, empatamos en Bilbao y esta noche pasa lo mismo. Estoy acostumbrado", agregó.

Luis Enrique, durante el partido de Champions contra el Sporting CP / ANTONIO COTRIM

Lo cierto es que el Paris Saint-Germain se está mostrando esta temporada más vulnerable que en el curso anterior, en el que conquistó la primera Champions League de su historia y se alzó con todos los títulos posibles. Incluso en la Ligue 1 está sufriendo más de lo esperado, con demasiados tropiezos inesperados que están igualando la pelea por el campeonato liguero.

Con esta derrota en tierras portuguesas, el equipo dirigido por Luis Enrique cae a la quinta posición de la tabla de la Champions, con un balance de cuatro victorias, un empate y dos derrotas. De cara a la última jornada de la fase liga, en la que se medirá al Newcastle, el conjunto parisino depende de sí mismo para lograr un puesto entre los ocho primeros y evitar la ronda de 'playoff'.