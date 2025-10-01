Luis Enrique: "El Barça es un candidato claro a ganar la Champions"

Luis Enrique lo volvió a hacer. El PSG volvió a derrotar al FC Barcelona como ya hiciera hace dos temporadas, aunque esta vez no fuese por goleada, sino en el último minuto gracias a un postrero gol de Gonçalo Ramos. Quedó claro en Montjuïc que este Paris Saint-Germain es el mejor equipo de Europa en la actualidad. Ni siquiera las bajas -de vital importancia- impidieron que los parisinos se llevaran tres puntos de Montjuïc, lo que dejó más que satisfecho al técnico asturiano.

Se marchó contento Lucho. Si bien no se vio sobre el césped una eufórica celebración por parte de Lucho, como sí hiciera en abril de 2024 en la goleada al Barça por 1-4, sí que mostró alguna que otra sonrisa. Con el pitido final, saludó rápidamente a Hansi Flick, mandó un beso a algún conocido de la grada y enfiló el túnel de vestuarios.

Ya en la zona mixta, el que fuera técnico del Barça se mostró orgulloso del partido, no solo por el nivel de juego de su PSG, sino también por el del rival: "Se ha visto un partido excelente, aunque claramente estoy condicionado por el resultado. Cuando ves jugar a dos equipos que no dan patadas, que -evidentemente porque tienen jugadores de mucha calidad- intentan jugar y se hacen daño con el balón uno a otro...".

Luis Enrique, ante los micrófonos de 'Movistar+'. vio al Barça superior hasta el gol, pero al PSG mucho mejor en la segunda mitad: "Se ha visto un partido muy completo. Una primera parte en la que hasta que han marcado habían sido superiores, nos ha costado. Una vez hemos encajado, hemos recuperado nuestro nivel. Nuno ha hecho una jugada increíble y hemos podido superar por esa banda izquierda y Senny (Mayulu) ha finalizado. La primera parte se ha igualado; pero en la segunda parte hemos sido mejores".

Vitinha y Pedri

Preguntado por Vitinha, que falló en la entrega y propició el gol del FC Barcelona, Luis Enrique salió al paso de forma tajante: "Vitinha se ha equivocado en el gol, pero equivocarse es normal. 'Viti' es, junto con Pedri, uno de los dos mejores centrocampistas del mundo, sin ninguna duda".

Y también se rindió ante el propio futbolista canario: "A Pedri nos ha costado mucho pararlo, mira que hemos hablado de él y demás. Pero es muy difícil". Y añadió: "Es bonito jugar contra estos jugadores, provocan en ti y en tu equipo una sensación de querer superarse, de querer mejorar. Hoy hemos jugado con muchos jugadores jóvenes de la cantera de 17 o 18 años y es una maravilla tener un equipo así".

Precisamente uno de esos chavales de la cantera es Mayulu, de 19 años y autor del gol del empate cuando peor lo pasaba el PSG. Lucho dejó claro que ya habrá tiempo para conocerle. "Mayulu tiene mucho nivel, ya lo conoceréis tranquilamente, reúne muchas cosas. La polivalencia, tiene chut con las dos piernas, trabajo defensivo, mucha calidad, puede jugar por dentro y por fuera, de '9' como hoy... Tengo mucha suerte", concluyó el técnico asturiano.

Agradece el detalle del Barça

Ya en rueda de prensa, Lucho agradeció al FC Barcelona "el detalle de la donación de todas sus camisetas para subastar y conseguir recursos y dinero para la Fundación Xana". "Se lo agradezco al presidente y a todo el club", añadió.

Sobre el partido en sí, aseguró que "el Barça es un candidato claro a ganar la Champions". "En ningún caso están lejos del PSG por un resultado. Para mí el Barça está claramente entre los candidatos a ganar la Champions. Ellos juegan de maravilla, tienen un nivel altísimo y esto solo es el inicio de la competición", dijo.