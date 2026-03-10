Luis Enrique mantiene el misterio con Joao Neves: "No quiero dar pistas"

Si no es fácil ganar una Champions League, repetir título es doblemente titánico. Lo sabe Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, por muchas ganas que tenga. El primer paso, eso sí, será eliminar al Chelsea en los octavos de final. La ida la disputarán este miércoles (21.00h) en París y los galos cuentan con una duda en la medular: la presencia -o no- de Joao Neves.

El luso volvió a entrenarse con el grupo tras superar la lesión de tobillo sufrida a finales de febrero, pero su presencia en el once no es confirmada. Ni siquiera Luis Enrique soltó prenda en sus palabras a los medios: "¿Será Neves titular mañana? Ya veremos mañana. No quiero darle ninguna pista al rival".

El centrocampista participó este martes en la sesión colectiva del conjunto parisino, una señal positiva de cara al duelo europeo. Neves se lesionó el 25 de febrero durante un encuentro en Mónaco y desde entonces no había vuelto a jugar. Se perdió la victoria frente al Le Havre AC (1-0) y la derrota del pasado viernes contra el AS Monaco (3-1).

Durante los primeros quince minutos del entrenamiento abiertos a la prensa, el futbolista trabajó con normalidad junto a sus compañeros e incluso participó sin restricciones en los ejercicios del equipo, lo que abre la puerta a su presencia en la convocatoria para el encuentro de este miércoles en París.

La posible recuperación de Neves sería un refuerzo importante para el centro del campo del conjunto parisino, que sí mantiene una baja confirmada: el español Fabián Ruiz continúa fuera por una lesión de rodilla y no estará disponible para el choque europeo ante un Chelsea que acude con Palmer-Pedro en ataque y con Cucurella en la banda izquierda.