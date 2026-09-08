Luis Enrique: "Hay que renovar el carné de conducir cada año"

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, compareció en rueda de prensa en la previa al partido que enfrentará este miércoles (21.00H) a su equipo ante el Slovan de Bratislava de Yaya Touré en la primera jornada de la Fase Liga de la Champions League. "Esta es la competición más dura. ¿Cuántos equipos pueden ganar? Seis, ocho, cinco... La diferencia es mínima. Aspiramos a un muy buen comienzo. Vamos a jugar un partido que parecerá fácil, pero no hay partidos fáciles. Tenemos que mantener la concentración", señaló el asturiano.

Lucho también admitió que su equipo no ha comenzado la temporada como esperaba, pero está convencido de reconducir la situación en los próximos partidos. "Si solo hablamos de resultados, es un comienzo de temporada desastroso, pero como entrenador, uno intenta valorar todo lo que sucede en el campo. Hay cosas que mejorar, pero merecemos más puntos", se sinceró el técnico. Su equipo solo ha sumado 1 punto de 9 posibles en las tres primeras jornadas de la Ligue 1 y ha perdido la Supercopa de Francia contra el Lens.

"Quiero mostrarles a los jugadores las pequeñas áreas en las que podemos mejorar. Recibimos algunos goles de bella factura, no me preocupa. El resultado será el que nos merecemos. Estoy tranquilo, pero necesitamos mejorar, mantenernos más concentrados. El fútbol no es un deporte justo; hay partidos en los que mereces más que el rival y el resultado no llega. Necesitamos mejorar nuestra eficacia y nuestra capacidad de mantener la concentración", ahondó Luis Enrique.

El objetivo en la Champions, explica el español, "es estar entre los ocho primeros y evitar los playoffs. Pero con este tipo de rivales, se pierden puntos y será difícil clasificarse, no solo entre los ocho primeros, sino también entre los veinticuatro primeros."

"El pasado es pasado, hay que renovar el carné de conducir cada año. Todos están entusiasmados por jugar contra nosotros. Tenemos que aceptarlo y salir de nuestra zona de confort. Estoy listo para demostrar que hay que reinventarse cada día", concluyó Luis Enrique, que afronta el reto de conseguir para el PSG una tercera Champions League consecutiva, algo que solo ha logrado el Real Madrid en la era moderna.

Hoy mismo ha sido nominado a mejor entrenador del año para la gala del Balón de Oro. Competirá con otros tres técnicos españoles (Luis de la Fuente, Mikel Arteta y Unai Emery) y Vincent Kompany, preparador del Bayern de Múnich.