Luis Enrique: "No hay equipo en Europa que haya tenido peor calendario estos años"

Luis Enrique tiene entre ceja y ceja volver a conquistar la Champions. Al técnico del PSG no le basta con una. Quiere seguir haciendo historia, repetir título y alzar su segunda Orejona consecutiva en el Puskás Aréna de Budapest, donde el cuadro parisino se enfrentará al Arsenal de Mikel Arteta, campeón de la Premier League.

Se le vio relajado al asturiano, libre de cualquier nerviosismo a 24 horas de la gran final. Incluso se permitió el lujo de sacar pecho de haber creado un equipo que "sabe preparar finales". "Hemos demostrado en los últimos tres años que somos un equipo que sabe prepararse para las finales. Vamos a intentar jugar a nuestro mejor nivel. Los márgenes son pequeños, habrá pequeños detalles, pero nuestro equipo es resistente, sabe superar los problemas y cualquier situación. Vamos a disfrutarlo y a jugar esta final sin miedo", dijo primero ante los medios de comunicación del club.

Más tarde, en rueda de prensa, insistió en esa idea, porque "nunca se sabe cuándo volverás a tener una oportunidad así de jugar una final": "Hicimos historia el año pasado, pero nuestro objetivo es seguir siendo uno de los mejores equipos del mundo, eso está claro".

El PSG de Luis Enrique se enfrenta al Arsenal en la final de la Champions League 2025/26 / Europa Press

"Es emocionante tener este deseo de ganar la primera Liga de Campeones de tu historia. Pero ganarla dos veces seguidas nos motiva todavía más. Vamos a por ello", añadió Luis Enrique, que confirmó la presencia de Hakimi y Nuno Mendes.

El PSG, favorito

Sobre el favoritismo del PSG, vigente campeón de la Champions tras golear al Inter el año pasado, dejó claro que no se pueden comparar ambas finales: "Es difícil hacerlo. Creo que tuvimos una superioridad que no refleja la verdadera diferencia entre el PSG y el Inter. En esta final, sinceramente, creo que hay un favorito, pero hay que aprovechar los pequeños detalles y mantenerse concentrado durante los 90 minutos. Siempre hay mucha tensión y expectativas, y es importante saber gestionar todo eso".

Preguntado por su rival, Luis Enrique no se sorprendió de que el Arsenal haya ganado la Premier: "No me sorprende, se lo merecían este año, fueron los más regulares y se lo merecen. Este será su séptimo año con Arteta y se puede ver claramente el tipo de equipo que ha construido". Y aseguró que ambos disfrutan con estilos diferentes: "Más que dos ideas diferentes sobre el fútbol, diría que el Arsenal y el PSG están tomando dos caminos distintos".

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Finalmente, sobre el duro calendario del PSG hasta llegar a la final de la Champions, Luis Enrique sentenció: "Podemos ganar la segunda porque somos los campeones. Y no hay ningún equipo en Europa que en estos dos años haya tenido peor calendario que nosotros. Eso nos ha hecho crecer".