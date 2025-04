Luis Enrique: "Me encanta que pueda jugar Marco Asensio"

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, aseguró que no hay favoritos en su eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Aston Villa y dijo que le gustaría que su equipo repitiera el nivel de juego que hicieron en la ida de los octavos contra el Liverpool que perdieron en casa.

"Ese es el partido que me gustaría que hiciéramos. Solo cambiaría el resultado. Pero para mi representa un gran momento y lo perdimos. Así es el fútbol", dijo el técnico en referencia a su única derrota de 2025, 0-1 en la ida de los octavos contra los "Reds".

Luis Enrique alabó el juego del Aston Villa y el trabajo de su técnico, Unai Emery, y señaló que "no hay favoritos. Somos igual de favoritos que contra el Liverpool, que los de las apuestas decían que no teníamos opciones. Aquí hay ocho equipos que han merecido estar y la carretera está llena de favoritos que no han llegado. Vamos a intentar hacer méritos en el campo que es lo difícil", dijo.

"Esta competición no te permite ni un minuto de relajación, a semifinales no llegas si no estás al mayor nivel durante toda la eliminatoria. El más mínimo error lo pagas y el fútbol es un juego de errores", aseguró.

El entrenador destacó la capacidad de su equipo para afrontar a diferentes tipos de rivales y la madurez de su plantilla pese a su juventud, que ha sido capaz de "superarse en momentos difíciles. Somos dos equipos que se parecen, podemos defender en bloque bajo, en la zona media y presionar alto. Es una eliminatoria abierta y complicada para los dos equipos", dijo.

Sobre Emery, del que dijo que se conocen "como rivales", aseguró que es "uno de los mejores entrenadores del mundo, con mejor trayectoria, que ha ganado muchos trofeos, que cuida todo al detalle".

"El Aston Villa ha mejorado mucho estos dos años con él y está en cuartos por méritos propios", aseguró.

Destacó sus refuerzos invernales, entre ellos Marco Asensio, cedido por el PSG tras perder la confianza de Luis Enrique: "No me molesta en absoluto enfrentarme a Asensio. Al revés. Me encanta que pueda jugar, cuando no ha tenido los minutos aquí. Es cierto que no tenía minutos, pero lo conozco mejor que nadie, lo he tenido en la selección, lo llevé a un Mundial. Para mi siempre ha sido importante, lo fue la pasada temporada y al principio de esta. Luego tuvo menos minutos. Pero es un gran jugador, uno de los más laureados, con una calidad técnica y táctica indudables".

El técnico mostró mucha confianza en la trayectoria ascendente que ha demostrado el PSG: "Vamos a seguir viendo una gran versión del PSG, vamos a jugar de la misma manera, con la misma intensidad o incluso más".

"Estoy convencido del trabajo que hemos hecho y queda lo mejor. Lo ves en la forma en la que entrenan, los días previos a la Liga de Campeones hay otra energía", dijo.

Su "única preocupación" es "la gestión de las emociones" porque "hay mucha excitación entorno a los jugadores y hay que saber controlar esa energía y aprovecharla en beneficio propio".

Luis Enrique cumplirá este miércoles su partido número 100 en el banquillo del PSG, una cifra a la que no dio importancia: "Es un orgullo. Pero hacer algunos centenares más, pero eso hay que merecerlo, así que tengo que mejorar".