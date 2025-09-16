Luis Enrique: "Es más difícil ganar la primera Champions que la segunda"

El vigente campeón inicia la defensa de su corona. El Paris Saint-Germain se estrena este miércoles en la Champions recibiendo a la Atalanta en el Parque de los Príncipes (21.00 horas), en un partido en el que Luis Enrique no podrá contar con Ousmane Dembélé. Pese a la baja de su hombre más determinante, el técnico es más optimista que nunca e incluso se mostró confiado en las posibilidades de los parisinos de volverse a proclamar campeones de Europa.

La del candidato al Balón de Oro no será la única baja del PSG, que tampoco contará ni con Beraldo ni con Désire Doué, también lesionado. Por ese motivo Luis Enrique espera más de Bradley Barcola, pero también del resto del equipo: "Espero lo mismo de todos los delanteros, centrocampistas, defensas y porteros. Todos los jugadores pueden mejorar, individualmente, pero también como equipo. Con las lesiones, hay momentos difíciles, pero no voy a hablar solo de un jugador, sino de la mentalidad de un equipo para superarlos".

¿Dos Champions consecutivas?

En la rueda de prensa previa al encuentro, el asturiano fue preguntado por las opciones de conquistar dos Champions consecutivas. "El primer título es siempre difícil porque los jugadores y la afición no creen que son capaces de ganarlo. Pero ahora todos conocemos el camino. Ahora, todo el PSG y los jugadores jóvenes quieren ganar porque saben que son capaces de hacerlo. Para mí, es más difícil ganar la primera que la segunda o la tercera", aseguró Luis Enrique.

"Después de haber sido campeones de Europa, junto con el club, la ciudad y nuestros aficionados, nuestro objetivo no es otro que volver a hacer historia de nuevo y ganar la segunda Champions League consecutiva. Sabemos que no será fácil, pero hay que ser ambiciosos", añadió un Luis Enrique más convencido que nunca.

Sobre cómo mantener la motivación en sus futbolistas, el extécnico azulgrana dio las claves. "El entrenador mejora cada día, se está volviendo más joven y guapo", comenzó diciendo entre risas. "Mi mentalidad me hace intentar mejorar, buscar la forma de hacerlo, de demostrarles a mis jugadores que no hay momentos de calma ni tranquilidad. Ser ambicioso es normal y siempre hay que pensar en mejorar", apostilló.

Nueva metodología de trabajo

También se pronunció Luis Enrique sobre una nueva metodología de trabajo que probó ante el Lens el pasado domingo (2-0) y que pretende aplicar habitualmente durante los partidos: observar la primera parte desde la grada.

"Es muy diferente ver el partido desde las gradas. En el discurso del descanso (ante el Lens), vi lo que podíamos mejorar, nuestros errores. Es algo que podemos añadir a nuestro plan. No sé si estaré en las gradas en el pitido inicial, pero en la segunda parte estaré en el banquillo", explicó.