Luis Enrique desmonta el mito sobre el PSG: "Eso no existe"

"¿Jugadores? ¿Has dicho jugadores?", dijo Luis Enrique después de que se le tildara por error de jugador en la entrevista postpartido de 'Movistar+'. Estaba contento, más bien eufórico, el asturiano tras ganar al Chelsea y, seguramente, quitarse un peso de encima después de lo ocurrido en la final del Mundial de Clubes. "Estás jodido de la vista, eh", bromeó.

"No, nada de eso", respondió al ser preguntado por si el triunfo sobre el Chelsea suponía un golpe sobre la mesa. "Hemos jugado contra uno de los mejores de la competición, pero hoy hemos vuelto a demostrar que somos un equipo con resiliencia. No estamos en nuestro mejor momento. Todos nos quieren comparar con el año pasado, con la final, con ese tipo de equipo... eso no existe en el fútbol de alto nivel", compartió.

El Paris Saint-Germain fue de menos a más y se superó a sí mismo para batir a un Chelsea que castigó en transiciones y, como bien pronunció Lucho, "en errores que podemos evitar". "Pero somos capaces de hacer tres goles más", aportó. "Indica que somos un equipo vivo, que no se rinde".

Dembélé, en una hora de juego, firmó una genialidad propia de un Balón de Oro, Barcola reafirmó su brillante estado de forma de cara a puerta y el retornado Joao Neves demostró por qué sus constantes movimientos sin balón para generar espacios y su solidaridad defensiva son tan importantes en este PSG.

Para colmo, Kvaratskhelia se convirtió una vez más en 'Kvaradona' y convirtió un doblete que, pese a que Luis Enrique se mostrase más comedido, deja la eliminatoria prácticamente sentenciada. El georgiano fue, junto con Kang-in Lee y Mayulu, uno de los revulsivos que agitó el encuentro. Acierto total del asturiano en los cambios.

Luis Enrique, eufórico tras el 5-2 ante el Chelsea / EFE

"Hay que quitar ya el topicazo"

Se habla constantemente del poderío físico de los equipos ingleses y Luis Enrique aprovechó para "quitar ya el cliché o topicazo de que cuando un equipo gana vuela físicamente y cuando la gente no sabe exactamente por qué - hablo de los que analizan desde la prensa - empata o pierde no".

"Es multifactorial", aseguró. "Ya ves que somos un equipo complicado de ganar", declaró al reiterar que el equipo no posee su habitual fluidez con balón y que no está en está en su mejor momento.

"Mis jugadores me conocen tan bien...", dijo al garantizar que el PSG no irá a Stamford Bridge a defender el resultado. "No lo he hecho jamás", sentenció.