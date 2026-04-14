Luis Enrique desliza su deseo: "Volver a España siempre es un placer"

Luis Enrique es un Dios en París. Tercera semifinal de Champions consecutiva y con la sensación de ser invencible. 'Que pase el siguiente', pensarán en el Parque de los Príncipes. Sea Bayern o sea Real Madrid, este PSG se erige como el gran favorito para revalidar el título que cosechó la pasada temporada. "A sorteos difíciles estamos acostumbradísimos", aseguró Lucho.

Tras la victoria parisina en Anfield frente a un combativo Liverpool, Luis Enrique terminó con "dolor de cabeza". "Cuando uno sufre... He acabado con dolor de cabeza, que es algo bastante raro", dijo el técnico asturiano en 'Movistar+'.

Luis Enrique valoró el encuentro como "un partido, para cualquier aficionado, entre dos equipos que intentan jugar bien al fútbol, que presionan el uno al otro". "Ha sido un partido de alta intensidad. Estoy especialmente contento con la primera parte. Hemos podido controlar ese ambiente y esa atmósfera tan bestia en Anfield", comenzó diciendo.

"La segunda ha sido otra historia, han tomado ellos muchos más riesgos, nos han ido metiendo en nuestro propio campo y ha sido difícil no conceder gol. Y nosotros al contragolpe somos un equipo muy, muy peligroso y hemos podido hacer dos goles, hemos tenido suerte en los momentos justos", concluyó sobre el partido.

El PSG ya espera a su próximo rival, que saldrá de la eliminatoria de mañana entre Bayern y Real Madrid. No le teme a nada Luis Enrique, que aseguró no querer desvelar su favorito pero que terminó deslizándolo: "A sorteos difíciles estamos acostumbradísimos, llevamos tres años así, especialmente los últimos dos. Somos los actuales campeones y estamos entre los cuatro mejores este año. Eso significa que seguimos teniendo un equipo de alto nivel y una afición increíble".

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Verá el extécnico azulgrana el partido entre sus posibles rivales desde el sofá: "Ahora a plantear y a ver y disfrutar de una jornada de Champions tranquilamente desde el sofá de casa. Y cualquiera de los dos que nos toque será difícil. Cada vez que tengo un preferido, sale el otro, así que no diré nada. Pero son semifinales y será difícil seguro". Y concluyó desvelando su deseo: "Hombre, volver a España siempre es un placer".