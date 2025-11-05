Luis Enrique descarta una recaída de la lesión de Dembélé

La cuarta jornada de la Champions League 2025/2026 se saldó para el PSG con una derrota contra el Bayern (1-2) y dos lesionados: Ousmane Dembélé y Achraf Hakimi. El primero, tuvo que retirarse en la primera parte con molestias y el segundo dejó el campo entre lágrimas tras sufrir una dura entrada de Luis Díaz.

Luis Enrique había despejado dudas sobre el estado de Dembélé durante la rueda de prensa previa al partido, afirmando que estaba en condiciones de jugar tras haber sufrido molestias en el último partido de la liga francesa. El francés, que había reaparecido tras su lesión el pasado 21 de octubre contra el Bayer Leverkusen, se dosificó en los siguientes partidos de la Ligue 1: 25 minutos frente al Brest y 62 contra el Lorient, antes de abandonar el terreno de juego con problemas en el muslo derecho durante el partido ante el Niza, en el que apenas pudo disputar 19 minutos. "No tomaré ningún riesgo con ningún jugador, pero Ousmane está en condiciones, ha entrenado bien y está preparado para competir", afirmó en la previa el preparador español.

Contra el Bayern de Kompany, Dembélé fue titular pero apenas pudo participar en el partido. En el minuto 25, después de que el VAR le anulara un gol por fuera de juego, el futbolista galo pidió el cambio con visibles molestias en los isquiotibiales y fue sustituido por Kang-in Lee. Apenas había tocado siete veces el balón en el tiempo que estuvo sobre el césped.

Dembélé, sustituido antes del minuto 25 ante el Bayern / TV

Después del partido, Luis Enrique habló sobre el problema que dejó fuera del partido a Dembélé y descartó que se tratara de una recaída. "Tenemos que esperar hasta mañana (miércoles) para ver los resultados de las pruebas", explicó el técnico del PSG en rueda de prensa, quien avanzó que "la lesión de Ousmane no está relacionada con las lesiones recientes". Según apuntan medios franceses, Dembélé padece una lesión en la pantorrilla.

Respecto al golpe sufrido por Hakimi que le obligó a abandonar el terreno de juego, Luis Enrique se mostró resignado. "Así es el fútbol, es un deporte de contacto. Es duro para los jugadores", zanjó.

El Bayern, superior

Respecto a la derrota del PSG contra el Bayern, Luis Enrique reconoció que el conjunto germano había sido "superior". "A once contra once el Bayern ha sido más fuerte, sin duda. Les hemos hecho buenos regalos. Podíamos haber perdido por más. En el segundo tiempo ha sido diferente porque teníamos un jugador más", analizó el asturiano.

"No sé si esta derrota tendrá consecuencias, no puedo hablar del futuro. Sabemos que nuestro calendario es el peor. Los próximos partidos serán difíciles", zanjó al respecto.