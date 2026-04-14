Luis Enrique y Dembélé lo vuelven a hacer

Pocas cosas le deben quedar por demostrar a Luis Enrique. A día de hoy, el asturiano es sin duda el mejor entrenador del mundo y así lo volvió a demostrar en Anfield. El PSG se impuso en el infierno 'red' y alcanzó su tercera semifinal consecutiva en la Champions, un hito histórico que eleva -todavía más- a Lucho al Olimpo del fútbol mundial.

Lo traía bastante encarrilado de casa el PSG, tras un 2-0 en el Parque de los Príncipes que le sirvió para llevar el encuentro a su terreno. Pero el Liverpool no le iba a poner las cosas fáciles, por mucho que atraviese su peor momento en muchos años. Así se vio en la primera mitad, en la que los de Slot le imprimieron intensidad a raudales y se salvaron de la sentencia, esa de la que dispuso Dembélé en hasta tres ocasiones.

El Balón de Oro lo intentó primero en una especie de vaselina tras la salida de Mamardashvili, luego en un remate a la media vuelta que mandó a las nubes y finalmente en una volea tras despeje del portero 'red'. Todas sin éxito en una sorprendente falta de efectividad parisina para hacer respirar a Anfield, que vio como el destino le ponía en bandeja a Mo Salah la posibilidad de vivir su última gran noche en el Liverpool.

El egipcio, que arrancó como suplente en su último partido en Champions, entró a la media hora por la lesión de Ekitiké. Pero apenas intervino eclipsado por un Isak que gozó de una de las únicas oportunidades locales, solventada a la perfección por un Safonov que luego sacó una mano milagrosa a remate de Kerkez en área pequeña.

La segunda mitad ya fue un asedio total del Liverpool, con el PSG esperando y esperando para salir al contragolpe. Pero Slot planteó el partido (casi) perfecto. Lo único con lo que no contaba es con un espectacular Safonov que le negó el gol a Gakpo y al jovencísimo Rio y que vio como Joe Gomez y Kerkez desperdiciaban dos ocasiones clamorosas. Incluso el colegiado señaló un penalti a favor de los 'reds', pero el VAR corrigió la decisión al considerar insuficiente el contacto sobre Mac Allister.

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No fue el día del Liverpool, que recibiría el mazazo definitivo en la única ocasión parisina. Esta vez sí, a la cuarta fue la vencida. Dembélé culminó una transición de libro con un auténtico golazo. Y sentenció el Mosquito con su doblete particular para colocar al PSG, una vez más, la tercera consecutiva, en semifinales de la Champions League y asustar a Bayern y Real Madrid.