Luis Enrique: "A Dembélé trato de calmarle un poco"

El PSG tiene este miércoles contra el Brest un trámite para certificar el pase a los octavos de final de la Champions. A pesar de los tres goles de ventaja del partido de ida, Luis Enrique no se fía para nada de su rival.

"Evidentemente, tenemos un muy buen resultado. El segundo partido va a ser difícil. Es un equipo, el Brest, que nos ha remontado dos veces ya dos goles de diferencia en varias ocasiones. Es un equipo que nos puede generar complicaciones. Jugaremos olvidándonos del resultado, que está ahí, es muy bueno, pero el objetivo parte única y exclusivamente de ganar el partido de mañana", apuntó en la rueda de prensa previa.

"Es un partido trampa. El resultado es muy bueno, nuestro trabajo es plantear el partido desde el inicio con la necesidad de ganar. El ambiente mañana en el Parc será como siempre. Iremos a por el partido desde el minuto uno. No hay que pensar más que en atacar, con intensidad", añadió.

La adaptación de Kvaratskhelia

Entre los nombres propios, Luis Enrique habló de Khvicha Kvaratskhelia, recién llegado en este mercado de fichajes invernal: "Es evidente que necesita un tiempo de adaptación. No hay fórmulas mágicas. Estoy muy contento por como ha sido recibido, por como se comporta, por como se entrena. Es un fichaje para largo tiempo. La vida, las cosas, todo es un proceso".

"Trato de calmar a Dembélé"

También comentó su trato a los jugadores, haciendo especial hincapié en Barcola y Dembélé. "Yo, a los jugadores les trato como siempre. Soy exigente por naturaleza y los jugadores son ambiciosos. Intento equilibrar lo que pasa alrededor. Con Barcola, le intentabais poner que era un jugador de otra galaxia, yo les intento calmar. Barcola siempre ha estado muy constante. Ahora, Ousmane Dembélé está en un momento muy dulce. Trato de calmarle un poco. Intento equilibrarles. Ese es el trabajo que yo tengo. Cuando te falte confianza, darte confianza. Exceso de confianza, si lo hay, calmarte un poco", explicó.

Acerca de la posible mejora del equipo en el mes de marzo, 'Lucho' tiró de ironía. "¿Tú que crees que yo soy, mago? El año pasado hice mis comentarios y esta temporada me mantengo en lo que he dicho desde el inicio. Cuando perdíamos dije que me gustaba el equipo y que era todo interesante. Ahora se acerca las semanas clave. Copa y Champions, que no van de regularidad, sino de cometer pocos errores en uno o dos partidos. Eso implica riesgo. Te puedes quedar fuera casi sin merecerlo. Hay que estar preparado en estos escenarios", finalizó.