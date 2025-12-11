CHAMPIONS LEAGUE
Luis Enrique: "Creo que alguna vez deberíamos amañar el sorteo..."
El PSG empató en la visita a San Mamés y el técnico asturiano tiró de humor tras el partido
El Paris Saint-Germain no pudo pasar del empate en su visita a San Mamés. El conjunto parisino sumó un punto contra el Athletic Club que lo sitúa en la tercera plaza de la fase liga de la Champions League a falta de dos jornadas por disputarse. Tras el enfrentamiento, Luis Enrique ejerció como líder de los parisinos en una nueva rueda de prensa donde dejó varias perlas.
Para empezar, el técnico asturiano explicó sus palabras a Unai Simón, quien fue uno de los grandes protagonistas del partido por su enorme actuación en la portería de los 'leones'. ¿Quieres saber lo que le he dicho? 'No vuelves a venir convocado conmigo más'. Me alegro mucho por él, es un portero indiscutible, el mejor portero para mí sin ninguna duda del campeonato. Muy contento por él pero a la vez triste porque creo que hemos merecido ganar el partido. Nos ha costado en la primera parte, ellos han estado increíbles en la presión, el ambiente no defraudó. En la segunda parte estuvimos mejor, nos faltó encontrar al compañero mejor situado en un par de situaciones. Nos faltan dos partidos, estos son los equipos 'fáciles' de nuestro grupo, los del bombo 4".
"A Unai le tengo mucho cariño, me dieron muchos palos y yo le puse de titular. Se lo merece, es un chico tremendo y un futbolista espectacular. Arriesgamos con él y es un portero que podría jugar en cualquier equipo del mundo", agregó.
Preguntado por la falta de eficacia, volvió a incidir en Unai Simón: "No creo que haya faltado eficacia, Unai Simón ha jugado estupendamente y creo que de lo contrario hubiésemos ganado. El Athletic ha hecho un gran partido".
Luis Enrique recurrió al humor al analizar el partido, bromeando sobre los equipos supuestamente fáciles que les han tocado en los sorteos. "Nosotros somos un equipo que exigimos mucho al rival, creíamos que en la segunda parte ya podíamos salir más. Pero luego han vuelto a recuperar y los últimos diez minutos nos han hecho sufrir. Estos son los equipos fáciles de nuestro grupo. Creo que algún día deberíamos amañar el sorteo para que nos toque algún equipo de la categoría cuatro", expuso.
Además, mostró su admiración por el ambiente de San Mamés: "Impresionante, creo que hoy era una fiesta para sus jugadores y su afición. Es un estadio diferente, único. Lo único que les he dicho es 'si salimos despistados, hoy nos pasan por encima'. No ha pasado eso, no hemos estado despistados, creo que hemos merecido ganar".
"Han ejercido mucha presión y en el segundo tiempo hemos superado esa presión. Creo que podíamos haber ganado porque hemos tenido ocasiones, pero Unai Simón ha estado perfecto. El ambiente ha sido increíble. Es una maravilla poder jugar en este ambiente, hemos mostrado el tipo de equipo que somos. Quizá, lo peor de esta noche es el resultado", finalizó.
