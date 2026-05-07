Luis Enrique, tras la clasificación a la final de la Champions League: "Tuvimos el peor sorteo... como siempre"

No hay debate: el mejor fichaje de QSI, accionista mayoritario del Paris Saint-Germain, fue Luis Enrique. Quería construir un equipo. Con todas las letras. Pasar página a la era de las superestrellas, cuando Kylian Mbappé, Neymar Jr. y Leo Messi formaron un tridente más propio del modo carrera del FIFA que de la realidad.

Lo cierto es que ha cambiado por completo la historia del club. Llegó hace casi tres años a la ciudad de la Torre Eiffel y se ha ganado un lugar eterno en la historia del PSG y del fútbol mundial. Ganó la Champions en 2015 - y el triplete, claro - con la MSN, pero en París sería distinto. Se le dio carta blanca para hacer y desahacer a su antojo para convertirse en el líder del proyecto.

Su método ha dado sus frutos. Sus declaraciones del pasado agosto de 2025 toman ahora más importancia que nunca: "Queremos ganar dos Champions consecutivas. Ese es nuestro objetivo. Es un momento especial esta temporada porque es muy difícil ver a un equipo que gane dos Champions seguidas". El PSG, tras batir al Bayern, está a noventa minutos de lograrlo.

Antes de su llegada, el club había disputado una final en 53 años de historia. En tres años con el gijonés ha alcanzado dos. Todos reman en la misma dirección. Zaïre-Emery fue el mejor sustituto de Achraf y, Fabián, que no era titular en Champions desde enero, brilló en Múnich.

Este dato, ofrecido por Lucho, habla muy bien de este equipo: "No hemos podido repetir en toda la temporada el once de la final del año pasado, hemos tenido cantidad de lesiones. Eso demuestra que tipo de equipo somos", aseguró a 'Movistar+'. Añadió que "hemos tenido el peor sorteo en la fase de grupos, como siempre".

Los parisinos supieron sufrir cuando tocó sufrir y aguantaron el tipo para resistir ante la embestida bávara del final de la segunda mitad: "Hemos dado un paso más, no estamos acostumbrado a defender y hemos defendido como ángeles. Hemos merecido pasar".

Luis Enrique, celebrando el pase a la final / EFE

"Hemos sabido atacar y defender. Podéis apreciar la mentalidad que tenemos. Como entrenador, es un placer ver este tipo de rendimiento. Cuando ves lo que nuestros aficionados nos dan, es increíble", expresó.

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Se verá las caras con Mikel Arteta, con quien compartió vestuario en el Barcelona: "Ay Mikelito... Mikelito Arteta. Le tengo mucho cariño, fuimos compañeros cuando era muy jovencito en el Barcelona. Será difícil ganar la segunda Champions seguida, pero tenemos la ambición de hacerlo y queremos la segunda Champions", concluyó.