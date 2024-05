Luis Enrique, camino al cielo o al infierno

Con el mínimo exigible en el PSG conseguido, el título de Ligue 1, Luis Enrique está a 90 minutos (120 si hay prórroga) de conseguir que el cuadro francés dispute su segunda final de Champions. Aunque la eliminatoria está completamente abierta, tendrá que dar la vuelta al 1-0 cosechado en el Signal Iduna Park. Este martes (21:00 horas), el Parque de los Príncipes se convertirá en un 'infierno' para incomodar a un Borussia Dortmund que completó un inmenso partido en Alemania.

"Si no pasamos, sigue la vida, saldrá el sol", aseguró el asturiano en rueda de prensa. Pero no nos engañemos, el proyecto de Al-Khelaïfi está diseñado exclusivamente para levantar la 'Orejona', y quedarse a las puertas de Wembley no haría ninguna gracia en Qatar. Con opciones de triplete, la primera temporada de Luis Enrique en París puede ser histórica, pero también puede quedar algo diluida si caen en semifinales pese a ser favoritos.

Para ello, el asturiano tendrá que tomar dos decisiones muy importantes. Primero, dónde colocar a Mbappé. En Alemania jugó de referencia, acompañado por Barcola y Dembélé en los extremos, y sufrió mucho ante Hummels y Süle. ¿Decidirá 'sacrificar' al ex del Lyon y darle al de Bondy el extremo izquierdo?

Mbappé se lamenta tras fallar una acción clara de gol ante el Dormtund / AP

Después, deberá de elegir al sustituto del lesionado Lucas Hernández. En la ida entró por él Lucas Beraldo, que bajó el nivel de la zaga parisina. Todo apunta a que será el elegido, pero también cuenta con la opción de Milan Škriniar.

Por su parte, el Borussia Dortmund buscará repetir el plan que les da ventaja en la eliminatoria. Trabajar como un bloque, muy unidos y con intensidad y ayudas constantes para que sus mejores jugadores, como Jadon Sancho, que completó un partido espectacular, puedan brillar en lo individual.