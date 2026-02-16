Luis Enrique calma las aguas con Dembélé: "Siempre hay ruido alrededor del PSG"

El PSG tiene en mente replicar el objetivo de la temporada pasada: coronar la Champions League. De momento, una casualidad ya está en la mesa: tendrán que pasar por la fase previa a octavos, como en la edición anterior. En aquella vencieron al Brest con una goleada y, ahora, otra vez verán a un compañero de Ligue 1: el Mónaco de Sébastien Pocognoli.

Luis Enrique, en el banquillo del PSG / YOAN VALAT / EFE

La ida será este martes en el Principado (21.00h), y en el Estadio Luis II dio Luis Enrique sus declaraciones previas al encuentro, analizando primero la derrota reciente que sufrieron ante el Rennes por liga: "Siempre es difícil aceptar una derrota, pero hay que analizarla a fondo. Creamos tantas ocasiones contra el Rennes como contra el Marsella, pero perdimos. El Mónaco no tiene nada que perder; tiene un muy buen equipo con muy buenos jugadores. Los conocemos, y sigue siendo difícil pensar en la Champions League cuando se juega contra otro equipo de la Ligue 1".

Sobre la eliminatoria, que ya ganaron el año pasado ante el Brest, Luis Enrique comentó que "en términos de importancia, tenemos que ser cuidadososo y jugar de la misma manera que aquella vez. En una competencia tan importante, sigue siendo fútbol. Queremos hacer nuestro mejor trabajo y ganar. Es el objetivo. No cambiamos la mentalidad".

Apagando la polémica

Inevitablemente, el técnico del cuadro parisino fue cuestionado por la gran polémica de la semana: su cruce de declaraciones con Ousmane Dembélé. No quiso Luis Enrique que siga escalando el tema, siendo consultado hasta tres veces por ello: "Siempre hay ruido alrededor del PSG. Tenemos que aceptarlo... y ya está. Lo que he dicho es claro. Siempre hay ruido alrededor del PSG y estamos acostumbrados a ello".

"Si tengo que juzgar a los jugadores y al equipo por lo que sé, debemos mejorar nuestra eficiencia, porque nuestra calidad individual es importante. Tengo confianza en nuestros jugadores y en el equipo. Debemos ser conscientes de la dificultad de ganar fuera de casa, pero tenemos confianza porque ya lo hemos hecho en el pasado", puntualizó Luis Enrique.

También habló Joao Neves junto al técnico asturiano: "El ambiente es bueno y tenemos confianza, estamos preparados. Tenemos que jugar en equipo y esa es una de nuestras grandes ventajas por nuestra manera de jugar. Todos estamos preparados y dispuestos".

Joao Neves, jugador del PSG / Thibault Camus

Dejó ver también la frustración de sus compañeros: "Al equipo no le gusta perder partidos, pero en el fútbol pasa. Intentamos ganar, tenemos muchas ganas de que llegue el próximo partido. Sabemos dónde podemos mejorar. Vamos a jugar colectivamente, presionando sin balón e intentando conseguir la posesión. Así es como jugamos en el PSG, vamos a darlo todo para conseguir la victoria".