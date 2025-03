Luis Enrique busca venganza en Anfield

Cuando a los 20' de partido Khvicha Kvaratskhelia marcó el 1-0 del Paris Saint-Germain en su choque ante el Liverpool, el Parque de los Príncipes presagiaba una noche de gloria. Pero el georgiano, por un talón mal acomodado, quedó en posición adelantada y el colegiado anuló el tanto. No fue gol, como tampoco ninguno de los otros 27 remates que plantó el equipo de Luis Enrique bajo los palos de Alisson, protagonista en su gran noche de gloria. Aquel volar de palo a palo le valió a los 'reds' para que, en apenas dos disparos, consiguieran un gol y desquiciaran al PSG, ahora obligado a remontar en su visita a Inglaterra para la vuelta buscando su lugar en los cuartos de la Champions League.

Va el técnico asturiano con sangre en el ojo por caer de una manera tan cruel. "En Liverpool no tenemos nada que perder, está todo perdido, saldremos a repetir el partido que hemos hecho aquí, sabiendo que en su estadio serán más agresivos y contundentes. Estoy muy orgulloso de mi equipo, pero a veces el fútbol es injusto", comentó en conferencia de prensa tras finalizar el duelo la semana pasada. No era para menos, teniendo 25 remates más que su rival para acabar el partido sin goles a favor. Eso sí, lo miró de manera positiva: "Nos han ganado pero prefiero no mirar lo negativo. Nos queda un partido todavía ¿Si soy optimista? Por supuesto".

CITA MUY COMPLICADA

Tarea ardua, si las hay, la de ganar al Liverpool en Anfield, especialmente después de que los ingleses hayan coronado la ida de la eliminatoria. Desde la campaña 2001/2002, cuando perdieron contra el Bayer Leverkusen, que no caen en un enfrentamiento directo tras haber vencido en el primer partido. Son 14 eliminatorias de Liga de Campeones progresando después de imponerse en el primer partido, todo ello sumado a un feudo místico y a una racha de campeón.

En Premier ya son 15 puntos los que les separan de su más inmediato perseguidor, el Arsenal, a faltan de diez jornadas para acabar el campeonato. Los números del equipo de Arne Slot avalan una campaña que puede ser histórica, comenzando por acabar el trabajo que iniciaron la semana pasada en París y siguiendo con la final de la FA Cup el fin de semana ante el Newcastle.

El fin de semana, el equipo de Slot no bajó el ritmo recibiendo al Southampton en el mismo templo que tendrá la cita clave este martes. Anfield fue testigo de un partidazo del criticado Darwin Nuñez y un doblete de Mohamed Salah para apuntarse la 21ª victoria de la temporada. El charrúa apunta a repetir titularidad ante los galos si Cody Gakpo no se recupera dle golpe que lo dejó fuera de la convocatoria el fin de semana. Fue suplente también Alexis Mac Allister en la medular, aunque se espera que reaparezca junto a Gravenberch y Elliott, autor del gol en la ida.

CONFIANDO EN DEMBÉLÉ

También rotó Luis Enrique en la más reciente visita de su PSG al Rennes, todo con la mira ya puesta en obrar la remontada en Anfield, donde su principal esperanza ofensiva será el máximo goleador del curso para ellos: Ousmane Dembélé. El ex del Barça está teniendo un rendimiento superlativo e inesperado de cara a puerta, y lo volvió a demostrar en la visita a su exequipo, apuntándose un doblete desde el banquillo para sentenciar la victoria (1-4). Junto a él también se sentaron Hakimi, Kvaratskhelia, Donnarumma y Fabián, todos apuntando a titulares en el determinante encuentro en Anfield.

El paso en el campeonato local es firme. Son 27 partidos ya sin perder, desde la trigésimo primera jornada de la pasada temporada. Ahora suma seis triunfos consecutivos y diez victorias en las últimas once jornadas, inalcanzable para todos sus competidores y líder absoluto. La misión es continental. Luis Enrique busca venganza.