Luis Enrique: "El Barça es muy especial para mí a nivel emocional"

Luis Enrique se mostró muy relajado en zona mixta. Más que durante el partido ante el Mónaco, como no podía ser de otra manera. El PSG sufrió de lo lindo para superar al cuadro monegasco en casa y clasificarse para los octavos de final, donde ya esperan como posibles rivales el Chelsea y el FC Barcelona.

Dos equipos muy duros, por lo que los parisinos deberán mejorar muchas cosas si quieren competir en la próxima eliminatoria, sobre todo tras lo visto frente al Mónaco: "Es la competición. Había dos posibilidades y sabemos de antemano que los sorteos no son muy positivos para nosotros. Hemos jugado contra un equipo que tiene una calidad individual y una calidad como equipo complicada. No esperábamos nada menos".

"Hemos sufrido mucho"

Supo el PSG hacer valer la renta que cosechó en Mónaco (2-3): "Un buen resultado en la ida significa que en casa es muy fácil que se complique el partido. En la primera parte hemos estado imprecisos, hemos ido a menos y ellos han ido a más. Han igualado el partido".

Y elogió al rival: "Es difícil encontrar a un equipo que iguale nuestro rendimiento aquí. En la segunda hemos empezado mejor, más descansados, hemos hecho un gol, han expulsado a un jugador... Creo que hemos merecido pasar, aunque hemos sufrido mucho".

"Ya se convierte en un clásico"

Sea como sea, el PSG estará en el sorteo del próximo viernes, que podría deparar una eliminatoria frente a un club muy especial. Preguntado por el posible regreso al Camp Nou, Luis Enrique evitó desvelar su preferencia: "O será el Camp Nou o será el Chelsea. Ninguno de los dos es fácil".

Pero ante la insistencia del periodista, Lucho mostró algo más de sus sentimientos hacia el FC Barcelona: "Como no se trata de lo que yo prefiera, me adaptaré a lo que sea. Los dos son equipos increíbles, el Barça para mí a nivel emocional es muy especial, ya se convierte un clásico".

"Sé que Pep (Guardiola) con el City puede enfrentarse al Real Madrid y a mí me toca con el PSG al Barça. Siempre es bonito si volvemos a casa, porque Barcelona es una ciudad única y el Barça un club muy especial. Y si tenemos que ir a Londres también tenemos ahí unas cosas a mejorar", concluyó el técnico asturiano.