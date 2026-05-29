Luis Enrique y Arteta llevan el ADN Barça a la final de Champions

La Champions League coronará este sábado 30 de mayo (18:00 h) en Budapest a un nuevo campeón de Europa, pero la gran final entre Paris Saint-Germain y Arsenal ya tiene un claro vencedor simbólico: el fútbol español y, especialmente, el ADN Barça. El Puskás Aréna será escenario de una final inédita por muchos motivos, aunque uno sobresale por encima del resto. Nunca antes dos entrenadores españoles se habían enfrentado en una final de la máxima competición europea sin representar a un club español.

Luis Enrique y Mikel Arteta llegan a la cita más importante del fútbol continental comandando a dos 'gigantes' europeos construidos a su imagen y semejanza. Dos proyectos y estilos con matices muy diferentes, pero unidos por una raíz común: el FC Barcelona.

Khvicha Kvaratskhelia marcando a Bukayo Saka en el PSG-Arsenal. / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

El ecosistema perfecto de Luis Enrique en el PSG

El técnico asturiano ha conseguido en París algo que el PSG llevaba años persiguiendo sin éxito: construir un equipo reconocible más allá de las individualidades. Después de múltiples proyectos basados en grandes estrellas, 'Lucho' ha dado forma a un conjunto mucho más colectivo, agresivo en la presión y competitivo en escenarios de máxima exigencia. El PSG ya no depende únicamente del talento individual, ha creado un ecosistema perfecto para ganar.

La influencia del Barça en la carrera de Luis Enrique resulta evidente. Llegó al Camp Nou en 1996 procedente del Real Madrid y terminó convirtiéndose en uno de los grandes líderes del barcelonismo de finales de los noventa. Compartió vestuario con Guardiola y se nutrió de experiencias que le sirvieron para arrancar su carrera como entrenador -precisamente debutó en los banquillos con el Barça B-.

Luis Enrique, en el Mini, durante su etapa como entrenador del Barça B / PEDRO CASTROVERDE / EDECASA

De allí emprendió su camino al fútbol profesional en el AS Roma y en el Celta de Vigo, antes de regresar al Camp Nou, donde conquistó el triplete con la MSN (Leo Messi, Luis Suárez y Neymar), antes de cumplir un sueño y convertirse en seleccionador de la selección española, a la que llevó al Mundial de Qatar 2022.

Luis Enrique aterrizó en París en 2023 para iniciar una nueva aventura lejos del fútbol español. Tres temporadas después, ha logrado llevar al PSG a su segunda final consecutiva de la Champions League y buscará este sábado la segunda 'Orejona' de la historia del club parisino, después de conquistar la primera el pasado curso.

Londres, a los pies de 'Guardioleta'

En el otro banquillo aparecerá un Arteta cuya identidad futbolística también nació en el entorno culé. Formado en La Masia, el técnico donostiarra creció bajo la influencia del juego de posición implantado por Johan Cruyff y perfeccionado posteriormente durante la etapa de Guardiola. Aunque nunca llegó a consolidarse en el primer equipo azulgrana, sí dejó una enorme huella en las categorías inferiores, donde incluso recibió el apodo de 'Guardioleta'.

Mikel Arteta en un entrenamiento junto a Luis Enrique y Zenden / P. LARGO / Sport

Su carrera como futbolista le llevó lejos de Barcelona, pasando por PSG, Rangers, Everton y Arsenal. Sin embargo, fue su etapa junto a Guardiola en el Manchester City la que terminó de consolidar su perfil como entrenador. Desde su llegada al Arsenal en la temporada 2019/20 ha transformado completamente al conjunto londinense, devolviéndolo a la élite tras varios años lejos de las grandes noches de Champions.

Aunque ambos comparten muchos conceptos de origen, sus equipos reflejan evoluciones diferentes de una misma escuela futbolística. El PSG de Luis Enrique apuesta por un juego mucho más vertical, dinámico y agresivo tras pérdida. El Arsenal de Arteta prioriza la solidez defensiva, el control del partido, la estructura táctica y la ocupación racional de los espacios. Menos imprevisible pero a la par de efectiva, los 'gunners' se han convertido en un hueso duro de roer en esta edición de Champions. Además, han logrado alzarse con la Premier League tras 22 años, rememorando la histórica liga de los 'invencibles' del 2004 que consiguieron con Arsène Wenger a los mandos.

La final de Budapest también simboliza el impacto global de la escuela española de entrenadores. Durante décadas, la Champions estuvo dominada desde los banquillos por técnicos italianos, alemanes o británicos. Ahora son dos españoles formados bajo influencia culé quienes lideran a dos clubes extranjeros hacia la cima de Europa. Pase lo que pase este sábado, la 'Orejona' hablará español. Y, en cierto modo, también se teñirá de blaugrana.