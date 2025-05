Luis Enrique: "El apego que tengo por el Barça nunca desaparecerá"

El Paris Saint-Germain está en camino a hacer historia en la Champions League. Para poner en las vitrinas su primer trofeo, sin embargo, deberá antes acabar el trabajo comenzado en la ida de las semifinales ante el Arsenal. Los galos conquistaron Londres con el 0-1 gracias al solitario gol de Ousmane Dembélé, que acabó tocado aquel duelo y era duda para la vuelta. Sin embargo, Luis Enrique, entrenador del conjunto parisino, confirmó en rueda de prensa que el ex del Barça está disponible para el duelo trascendental ante los 'gunners'.

"Lleva dos días entrenando con el grupo. Lo tengo a mi disposición mañana", sentenció Lucho, cuyas palabras fueron secundadas por su jugador Achraf Kahimi.

"Se ha recuperado bien. Pude hablar con él y se siente bien. El entrenador tomará la decisión. Si no está él, estará otro. Es un jugador muy importante, pero nos ayuda dentro y fuera del campo", expresó el marroquí.

Sobre el estilo de su equipo, Luis Enrique agradeció los halagos que les llegan: "El equipo ha recibido muchos elogios por su forma de jugar y atacar. El fútbol es un espectáculo. Creo que lo hemos logrado. Si hay elogios de otras personas, además de nuestra afición, relacionados con nuestro rendimiento, es maravilloso", puntualizó.

"Es inevitable que suframos porque nuestros rivales no consiguen un resultado favorable. Necesitamos igualar lo mejor posible nuestra actuación en la ida para ganar la vuelta y mantenernos fieles a nuestra filosofía", agregó el asturiano.

SIEMPRE CON EL BARÇA

También tuvo sus palabras para referirse al otro choque: el Inter-Barça tras el 3-3 en la ida: "Sudo solo de pensar en esta semifinal. Solo deseo una cosa para la final: que el PSG esté ahí. Tengo un pasado y este amor, este apego que siento por el Barça nunca desaparecerá".

Comentó Luis Enrique, finalmente, la curiosidad de jugar la vuelta de las semifinales el día de su cumpleaños (8 de mayo): "Intento no pensarlo. pero me pasó lo mismo el año pasado contra el Dortmund; fue la víspera de mi cumpleaños. No tuve un buen día. Se presenta una nueva oportunidad. Intentaré disfrutar del partido y transmitir mi mentalidad a los jugadores, y si el resultado no es favorable, lo aceptaré".