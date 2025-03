Luis Enrique: "Ahora mismo estamos eliminados y solo nos queda salir a ganar"

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint Germain, analizó el choque de vuelta contra el Liverpool y afirmó que en estos momentos están eliminados y que solo les vale "salir a ganar" para remontar la eliminatoria contra los ingleses en la Champions League.

El PSG, pese al gran partido que hizo en la ida, se fue de vacío contra un Liverpool que solo disparó dos veces a portería y que ahora tendrá el apoyo de su afición y de Anfield para aguantar la ventaja.

"Ha sido una semana habitual, análisis del partido al día siguiente, preparamos el partido de Reims y hoy entrenamiento y mañana hablaremos de qué tipo de partido puede ocurrir. No cambia mucho nuestro planteamiento, si el resultado hubiese sido otro no habría cambiado. Ahora estamos eliminados con este resultado, solo nos queda salir a ganar, que hubiera sido lo mismo que habríamos hecho si el resultado hubiera sido otro", aseguró Luis Enrique en rueda de prensa en Anfield.

"ES UNA MOTIVACIÓN"

"No creo que haya ningún jugador que no esté deseando jugar mañana. Es una motivación para nosotros como equipo y de manera individual. Es una oportunidad de demostrar que podemos competir aquí".

"Siempre se puede mejorar", dijo el asturiano respecto al partido de ida. "En casa, cada acción venía reforzada por nuestros aficionados. Mañana va a estar más equilibrado, es evidente, pero soy optimista en lo que puede hacer mi equipo y todo pasa por controlar las fases importantes del juego y por atacar y defender todos juntos".

Con el recuerdo de remontadas históricas como cuando le levantó, con el Barcelona, un 4-0 al PSG, Luis Enrique negó que prefiera este tipo de situaciones. "Prefiero que no me hubiera metido 4.0 el PSG cuando estaba en el Barcelona. No lo prefiero, pero a lo largo de mi carrera, he visto que cuando peor son las situaciones a afrontar y no tengo miedo a ellas, pero preferiría un resultado positivo, claro".

Mientras que su jugador Khvicha Kvaratskhelia confirmó que es el partido más importante de la temporada por estar en juego un puesto en cuartos de final de la Liga de Campeones, Luis Enrique quiso ser más optimista. "Siempre espero que el partido más importante esté por llegar, espero que el más importante sea el último de la temporada".