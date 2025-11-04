Luis Díaz provoca una noche de terror

La noche del terror ha llegado tarde en París, pero cuando lo ha hecho ha sido de esas que se recuerdan con el paso del tiempo. Y no solo por el resultado, una derrota sin paliativos contra un Bayern de Múnich superior, sino por las consecuencias que podría tener una noche donde Luis Enrique perdió a dos de sus estrellas: Ousmane Dembélé y Achraf Hakimi. Si bien el Balón de Oro ha recaído de sus dolencias musculares, preocupa todavía más el estado del defensa marroquí, que se retiró entre lágrimas del verde tras una durísima entrada de Luis Díaz, autor de los dos tantos de su equipo antes de marcharse expulsado (1-2).

Fue un partido que tuvo dos partes diferenciadas con el delantero colombiano como único protagonista. No tardó en adelantarse el Bayern de Múnich, que se plantó en París con las ideas mucho más claras que el París Saint-Germain en todos los aspectos. Los parisinos, dubitativos, fallaron en salida de balón, permitieron al Bayern trenzar una jugada rápida y el balón terminó en los pies de Olise. El francés falló el mano a mano tras la parada de Chevalier, pero Luis Díaz estuvo atento al rechace para hacer el primero de los bávaros (0-1).

Luis Díaz, de héroe a villano

Era un paseo militar del Bayern, que arrollaba por momentos al PSG en su propio feudo. Por si fuera poco, Dembélé hacía saltar las alarmas tras volver a sentir molestias en los isquiotibiales. Las desgracias venían acompañadas en París; unos minutos después, Marquinhos erraba un pase de central a mediocentro que terminó en las botas de Luis Díaz, a quien no le tembló el pulso para definir con precisión a la salida de Chevalier (0-2).

Y lo que parecía cantado para una auténtica goleada del PSG terminó cambiando por completo al filo del descanso. Luis Díaz arrollaba con una entrada durísima por detrás a Achraf Hakimi, que se tuvo que retirar entre lágrimas del terreno de juego. Preocupa y mucho el estado físico del marroquí, que se someterá a más pruebas para determinar el alcance de su lesión. El colombiano, por su parte, se marchó expulsado tras la revisión del VAR.

Cambiaba el escenario por completo tras la expulsión del cafetero, que pasó de héroe a villano en apenas unos minutos. El PSG, sin Dembélé ni Achraf, se lanzó al ataque sin nada que perder en busca del empate. Las ocasiones se empezaron a suceder una tras otra gracias a la superioridad numérica sobre el verde, pero no era la noche de un equipo falto de ideas de principio a fin.

Recortó distancias Joao Neves en los minutos finales tras una buena llegada de segunda línea a pase de Kang-in Lee (1-2), aunque no iba a haber tiempo para más para el PSG que se quedó con la miel en los labios en los instantes finales. Derrota que vale doble para Luis Enrique, que pierde a dos de sus estrellas en una noche terrorífica para el PSG.