Luis Díaz, a medias: lo que pudo ser y no fue en el Bernabéu

No fue su mejor partido, falló ocasiones y perdió balones que podrían haber ampliado la ventaja del Bayern, pero Luis Díaz volvió a ser decisivo para Vincent Kompany, esta vez en un escenario del más alto nivel, unos cuartos de final de la Champions en el Bernabéu frente a todo un Real Madrid, por lo que el tiempo -poco a poco- va dando la razón a Deco.

Si bien es cierto que Marcus Rashford está cumpliendo con creces en el FC Barcelona y se ha erigido en el complemento perfecto de Hansi Flick como una alternativa perfecta para Raphinha en la banda, la opción favorita que barajaba el pasado verano el director deportivo azulgrana no se está quedando ni mucho menos atrás.

Porque Luis Díaz fue el verdugo este martes de un Real Madrid cuya fortuna casi siempre sonriente en la Champions evitó que el marcador se abriese mucho antes. Tuvo que llegar el colombiano para desatascar al Bayern y sumar su vigesimotercer gol de la temporada, tras un desmarque de muchos quilates ganándole la espalda a Trent Alexander-Arnold y una definición sencilla pero efectiva ante la salida de Lunin.

Los números del extremo bávaro son de estrella mundial. A sus 29 años, el de La Guajira ha alcanzado un punto de madurez que le permite llevar ya 23 goles anotados en la presente campaña 25/26, cinco de ellos en Champions para situarse tan solo por detrás de Harry Kane (11) como máximo goleador del equipo en Europa. Pero sus estadísticas van más allá, porque Luis Díaz ha participado de forma directa en 38 tantos, contando las 15 asistencias que suma entre todas las competiciones, tres de ellas en la Liga de Campeones.

Un mal día de 'Lucho'

Números que podría incluso haber engordado todavía más frente al Real Madrid, sobre todo en los minutos finales a campo abierto, pero 'Lucho' no tuvo su día y se mostró más fallón de lo habitual con entregas erróneas, controles fallidos y pérdidas incomprensibles.

En ese sentido, el colombiano no supo aprovechar en el carril zurdo las muchísimas carencias que presentó Alexander-Arnold, un drama absoluto en defensa, dejándose ganar constantemente la espalda y poco efectivo en el 1 contra 1. En ese contexto, todo el protagonismo se lo llevó Olise por banda derecha, desesperando también a un flojo Álvaro Carreras.

Luis Díaz, durante el Real Madrid-Bayern de Champions / EUROPA PRESS

Y esa es precisamente la excepción que confirma la regla: incluso en un mal día, Luis Díaz logró ver portería y ser decisivo. Algo que desató todo tipo de críticas contra el lateral del Real Madrid. "Ya estoy harto. La misma historia en cada partido importante. La gente no para de hablar de lo bien que pasa el balón, ¿pero y defender?. A este nivel, en la Champions, no puedes desconectar así. Es un error de niños. ¿Dejar que Luis Díaz te supere como si no estuvieras ahí? Por favor. Sigue defendiendo como si nunca hubiera jugado de lateral derecho en su vida", criticó sobre Arnold la leyenda del Manchester United Roy Keane.

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Tras el encuentro, eso sí, Luis Díaz hizo autocrítica: "Hemos conseguido un buen resultado. Era lo que queríamos pero nos vamos con esa decepción de que podíamos haber marcado algún gol más. Al menos uno", valoró el delantero. En declaraciones tras el partido, el colombiano lamentó no haber marcado alguna de las muchas ocasiones que tuvo para sentenciar la eliminatoria: "Tuvimos muchas oportunidades para concretar. Hay que mirar lo que hicimos mal y corregir para el próximo partido. Si concretamos alguna podíamos haber logrado una ventaja más cómoda. Ahora hay que estar listos para la vuelta".