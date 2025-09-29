Luis Díaz le sale barato al Bayern

En el Bayern de Múnich están totalmente satisfechos con el fichaje de Luis Díaz. Los bávaros ganaron este verano la carrera por hacerse con los servicios del delantero cafetero y, tras varias semanas de duras negociaciones con el Liverpool, el traspaso se cerró a cambio de 75 millones de euros y con un salario de 14 'kilos' brutos por temporada para el internacional con Colombia.

El club muniqués tiró la casa por la ventana con una cifras que pocos equipos europeos pueden asumir en estos momentos. Era sin duda una inversión arriesgada, sin embargo, en el Bayern creen que ha merecido la pena. Luis Díaz es un futbolista diferencial, muy determinante en tres cuartos de campo y con una visión privilegiada en los metros finales. Desborde y desequilibrio sumado a una enorme facilidad para acertar de cara a portería.

Luis Diaz con el Bayern / X: BAYERN DE MÚNICH

Tras su llegada a Múnich, el atacante colombiano se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema de Vincent Kompany. Y no tan solo por el precio de su traspaso, sino también por el rendimiento demostrado sobre el campo desde el principio. Hasta la fecha, Luis Díaz ya ha sido capaz de ayudar a su equipo con cuatro goles y tres asistencias en ocho partidos disputados. Cifras que convierten su fichaje en todo un acierto.

El buen inicio de temporada del colombiano ha ido de la mano con un excelente arranque del Bayern de Múnich. El equipo bávaro suma cinco victorias en cinco partidos en la Bundesliga, además de llevarse la Supercopa y estrenarse con triunfo en la primera ronda de la DFB Pokal. Y en esta edición de la Champions League también debutó con una importante victoria contra el Chelsea en el Allianz Arena con Harry Kane como gran protagonista.

Movistar

Por el momento, Luis Díaz no ha podido sacar a relucir toda su magia en la máxima competición continental, aunque este martes tiene una nueva oportunidad de estrenar su casillero particular entre los mejores equipos del fútbol europeo. Y es que el Bayern visita al Pafos FC (21:00 h) en la segunda jornada de la Champions League con el objetivo de seguir contando los partidos por victoria. Sobre el papel, los bávaros parten como gran favorito ante uno de los equipos más humildes de la competición.

Liderados por Juan Carlos Carcedo en el banquillo, el Pafos aterriza a este duelo con mucha ilusión y con el objetivo de competir al máximo contra el Bayern. En un estadio que cuelga el 'sold out' desde hace días, el equipo chipriota espera poder dar la sorpresa, aunque son conscientes de la dificultad. De hecho, en palabras para SPORT, el técnico logroñés del Pafos señaló que "con nuestras armas, intentaremos competir y hacerles un partido complicado".

Juan Carlos Carcedo, durante el partido de Champions contra el Olympiakos / AP

Además, también tuvo palabras de elogio a Luis Díaz: "No puedo decir más que cosas increíbles sobre su trayectoria, la capacidad ofensiva que tiene y lo único que es". El Pafos intentará hacer historia con la ilusión por bandera, mientras que los bávaros buscan seguir con su excelente dinámica con un Luis Díaz desatado en los últimos partidos.