CHAMPIONS LEAGUE
Luis Díaz, un Balón de Oro entre las sombras
El delantero colombiano volvió a hacerse presente en el marcador ante el PSV, afianzándose como la dupla ideal para un Harry Kane letal
Las luces en el Bayern Múnich se las suele llevar Harry Kane. No es para menos: el inglés siempre ha sido letal de cara a portería, y sus números así lo confirman (35 tantos en 31 partidos este curso). Volvió a hacerse presente en el marcador, de hecho, para derrotar al PSV en Eindhoven y poner rumbo a los octavos de final de la Champions League como el segundo mejor equipo de Europa, solo superado por el Arsenal.
Pero la fórmula mágica en ataque de Vincent Kompany no se basa solo en el excelso nivel goleador de Harry: también necesita alguien que le surta de asistencias. Entonces aparece Luis Díaz. Porque el colombiano no es partidario de los focos, de ser el centro de atención o de llevarse las portadas. Su trabajo es mucho más silencioso, en las sombras, pero con nivel para presentar candidatura de cara al Balón de Oro. ¿Por qué no?
Un aporte de gol cada partido
El cafetero, ante el PSV, cosechó su 12ª asistencia en la temporada, sumándola a los 14 goles que se ha apuntado ya en todas las competiciones. A sus 29 años, tras salir del Liverpool, Lucho tenía en Alemania la oportunidad de mostrarse como figura del proyecto tras estar relegado a ser un revulsivo en Anfield. Kompany le dio valor, la afición le arropó, y el Bayern le ha valorado como tal, conscientes que les eligió teniendo otras opciones sobre la mesa -el Barça estuvo tras su pista-.
Y el cafetero ha respondido con excelso rendimiento, apuntándose ya 26 aportes para gol entre dianas y asistencias en los poco más de dos mil minutos disputados. Una cada partido, sin ir más lejos. El último aporte lo tuvo para afianzar la segunda plaza de la Champions.
Los bávaros son, como no podía ser de otra manera, firmes candidatos al título. Y Luis Díaz, a su vez, tiene todo para empezar a brillar con los títulos individuales. Una vez pasado el trago amargo de perderse varios partidos de la Liga de Campeones por su roja ante el PSG, el guajiro volvió por sus fueros y continúa siendo determinante.
