Lucas Vázquez: "Si hay un equipo que puede dar la vuelta a esto somos nosotros"

El Real Madrid deberá apelar a la épica el próximo miércoles para conseguir el billete a las semifinales de la Champions League, después de perder en el partido de ida de cuartos contra el Arsenal por un contudente 3-0.

Tras la dura derrota, el encargado de dar la cara ante los medios fue Lucas Vázquez quien reconoció que "no hemos estado bien". "El Arsenal ha hecho un gran partido, ha creado ocasiones, nos ha sabido presionar y quizás no hemos sabido encontrar nuestro juego", analizó el jugador del Real Madrid, quien apenas pudo encontrar una nota positiva al juego del equipo. "Hemos tenido alguna jugada aislada llegando a campo rival pero no hemos sido capaces de hacer posesiones largas y meternos en su campo y eso hace que la diferencia sea así", explicó, haciendo referencia al 3-0 con el que deberán afrontar el partido de vuelta.

"En la segunda parte no hemos sabido dar un paso al frente, nos ha faltado continuidad en el juego, tener la posesión del balón y al final no hemos podido hacer un buen partido", resumió Lucas Vázquez, en un ejercicio de autocrítica.

La remontada, posible

Más allá del resultado, el lateral blanco confía en que su equipo consiga la remontada en el Berbabéu. "Es complicado pero si hay un equipo en el mundo que puede darle la vuelta a esto somos nosotros, con nuestra afición, en nuestro estadio...", aseguró, avanzando que "el miércoles que viene va a ser un partido totalmente diferente a este y entre todos vamos a poder sacarlo adelante".

Respecto a la racha del equipo, que acumula dos derrotas en dos partidos, tras caer también el fin de semana contra el Valencia en Liga, Lucas Vázquez reconoció que "no acostumbramos a enlazar dos derrotas seguidas". "Solo queda trabajar, confiar en nosotros más que nunca, creo que este equipo se merece esa confianza por parte de todo el mundo y vamos a darlo todo para dar la vuelta a la eliminatoria", zanjó.