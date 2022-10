Lucas Hernández: "La eliminación del Barça sería un palo para todo el mundo"

El jugador del Bayern de Múnich habló sobre la posible eliminación del Barça en Champions League, antes del enfrentamiento de este miércoles en el Camp Nou Lucas también desveló un posible regreso al Atlético de Madrid, donde se formó como futbolista hasta su salida en 2019: "Si algún día surge la opción... Me gustaría"

Lucas Hernández, a poco más de 24 horas para que su equipo, el Bayern de Múnich, visite el Camp Nou de cara al partido de la quinta jornada de Champions League, habló en "El Partidazo de la COPE" sobre el encuentro del miércoles y su estancia en el club bávaro, en la que es ya cuarta temporada.

El defensa tuvo palabras de cara al partido de su equipo ante el Barça, en un encuentro en que los azulgranas pueden quedar ya matemáticamente eliminados de Champions league antes incluso de disputar el partido, en caso que el Inter derrote al Viktoria Plzen unas horas antes en San Siro. "La eliminación del Barça sería un palo duro para todo el mundo", declaró Lucas. "Yo personalmente, con el proyecto que estaban montando en pretemporada, pensaba que el pase a octavos estaría entre nosotros y el Barcelona", confesó.

Preguntado por cómo el Bayern afrontará este partido de vida o muerte para el Barça, el francés manifestó que "La mentalidad del Bayern es siempre ganadora. Saldremos pase lo que pase a por la victoria". También tuvo palabras para su excompañero Robert Lewandowski, "Es un gran jugador y espero que siga haciendo el año que está haciendo".

No descarta volver al Atlético

El jugador del Bayern, que abandonó el Atlético de Madrid en 2019 por 80 millones de euros, no ha descartado la opción de volver al club donde se formó durante 12 temporadas: "Si algún día surge la opción de volver al Atlético, ¿Por qué no? Me gustaría que pasara. Es algo bonito", confesó.

Lucas Hernández ingresó en la cantera rojiblanca en 2007, y pasó por todas las etapas formativas hasta debutar con el primer equipo en diciembre de 2014, "El Atlético es el club que me lo ha dado todo. Soy canterano y siempre he tenido cariño a este equipo. Desde que he salido les he deseado lo mejor", manifestó en los micrófonos de COPE.

El defensa, que se ha perdido el último mes de competición por lesión, se mostró muy agradecido con su antiguo club: "Que ahora esté en Múnich en parte es gracias al Atlético. Apostaron cuando era pequeño y me lo dieron todo".

A poco menos de un mes para el inicio del Mundial de Qatar, Lucas dio su favorito para levantar el trofeo: "Para mi la favorita es Francia. Me gustaría jugar la final contra España"