CHAMPIONS LEAGUE
Londres dictará sentencia en la semifinal entre Atlético y Arsenal
Los once metros hicieron que el partido de ida de la semifinal de Champions entre Atlético y Arsenal quedara en tablas y deja todo abierto para la vuelta (1-1)
Londres lo decidirá todo. El Atlético de Madrid y el Arsenal FC se citaban en el Metropolitano en una eliminatoria de UEFA Champions League marcada por el contraste de estilos y una ligera inclinación previa hacia el conjunto inglés. Los de Mikel Arteta llegaban con más cartel por su fútbol ofensivo y su gran momento de forma, mientras que el equipo de Diego Simeone confiaba en su fortaleza como local y su competitividad en noches europeas para equilibrar la balanza. Mismo objetivo, dar un golpe sobre la mesa, pero todo se decidirá en Inglaterra tras un 1-1 de alta intensidad.
Con la presencia en el palco de Felipe VI, el Atlético de Madrid y el Arsenal FC arrancaron un duelo que pronto confirmó lo que se intuía en la previa: dos equipos a cara de perro midiéndose en cada duelo. Los de Mikel Arteta salieron con su presión alta habitual, ahogando la salida rojiblanca y obligando a los de Diego Simeone a jugar en largo sin demasiado sentido. Aun así, el primer aviso fue local, con un disparo de Julián que acabó en córner tras una buena intervención de Raya. Fue un espejismo.
A partir de ahí, el Arsenal se adueñó del partido e impuso el ritmo. Posesiones largas, circulación fluida y sensación constante de peligro ante un Atlético impreciso, incómodo y sin capacidad para enlazar jugadas. La más clara llegó tras una gran arrancada de Gyökeres, que asistió a Ødegaard, pero la defensa colchonera reaccionó a tiempo. Todo ello a la salida del córner provocado anteriormente.
Los errores individuales también marcaron el guion: resbalones de Hincapié y Koke en la misma zona del campo, dificultades para salir jugando y continuos balones en largo que devolvían la posesión a los ingleses. Mientras, Arteta no dejaba de dar indicaciones —especialmente a Rice—, reflejo del control táctico visitante por su abarcamiento del mediocampo.
El Atlético apenas encontró respuestas, más allá de un remate alto de Julián tras centro de Ruggeri. En cambio, el Arsenal rozó el primero con un potente disparo de Madueke que se marchó rozando el palo. La solidez defensiva ‘gunner’ quedaba patente: costaba horrores generarles ocasiones.
La frustración se apoderó del banquillo rojiblanco. Simeone, visiblemente enfadado, protestó con vehemencia y diciendo que no con el dedo a Danny Makkelie, especialmente sobre el empujón de Hancko sobre Gyökeres en el área que fue castigado como penalti y que el sueco transformó en el 0-1. El descanso llegó con una sensación clara en el Metropolitano: el Arsenal domina y el Atlético necesita mucho más para cambiar el rumbo del partido.
BOCATA TIME
El paso por los vestuarios fue una dosis de energía para todos los jugadores del Cholo, y también para este aficionado (ya habitual) enfocado en primer plano haciéndose su bocata al más puro estilo futbolero.
REACCIÓN SIN PREMIO DEL ATLETI
El Atlético de Madrid salió del descanso con otra cara. Diego Simeone movió ficha: se marchó Giuliano, entró Robin Le Normand, Pubill pasó al lateral y Marcos Llorente se desplazó a banda. El cambio surtió efecto inmediato. Nada más arrancar, una falta de Julián Álvarez rozó la escuadra y llegó a hacer cantar gol a parte del estadio. Fue el aviso de lo que estaba por venir. El Atlético comenzó a imponerse, encontrando por fin profundidad y sentido en el juego directo y llegó a asediar a su rival.
Entre el minuto 45 y el 65 se concentró el vendaval local. Dos ocasiones clarísimas abrieron el tramo: primero Lookman se topó con el portero y después a Antoine Griezmann le bloquearon el remate. Poco después, una jugada ensayada terminó con un disparo de Llorente que impactó en la mano de Ben White dentro del área, no señalada por el colegiado en primera instancia pero advertida luego por el VAR.
Y desde los once metros llegaría el picotazo de la araña con un potente disparo cruzado que dejó a David Raya clavado y encontró la escuadra de la portería (1-1). El asedio continuó con una doble ocasión de Griezmann —larguero incluido— que elevó la sensación de que el 2-1 estaba al caer. El Arsenal, superado por momentos, entró en fase de desconexión, recurriendo a faltas para frenar el ritmo ante un rival desatado y reaccionó con la entrada de un banquillo de mucha consideración al verde.
LOOKMAN ESTUVO NEGADO DE CARA A PUERTA
Sin embargo, la falta de puntería condenó al Atlético. Lookman volvió a mandarla al muñeco en el 73, confirmando su desacierto de cara a gol. Incluso hubo tiempo para otra acción polémica de Hancko sobre Eze dentro del área sancionada por el árbitro que pudo costar una inocentada, aunque el VAR corrigió la decisión inicial. El esfuerzo acabó pasando factura. En el tramo final, el Arsenal logró recomponerse, recuperar la posesión y enfriar el partido. El choque se rompió, se volvió de ida y vuelta, pero sin acierto en las áreas.
El empate deja todo abierto para la vuelta en el Emirates Stadium, donde espera otra batalla. Antes, eso sí, los de Arteta deberán seguir compitiendo en liga, mientras los de Simeone tendrán días para recuperar fuerzas y preparar una nueva guerra europea.
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