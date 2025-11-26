El Liverpool se refugia en la Champions

El lugar seguro de este Liverpool es la Champions League. O, por lo menos, eso parece. El equipo de Arne Slot encaja decepción tras decepción en una Premier League que está desnudando todas sus carencias. Con la última derrota ante el Nottingham Forest (0-3), los reds ocupan la duodécima plaza con 18 puntos en 12 jornadas, una triste realidad que no se refleja en la competición europea.

Tras cuatro jornadas, el Liverpool ha logrado tres victorias, una de ellas ante el Real Madrid (1-0), y, quitando el tropiezo inesperado ante el Galatasaray (0-1) en la segunda jornada, ha cumplido con garantías: 3-2 ante el Atlético de Madrid y 1-5 contra el Eintracht Frankfurt.

Virgil van Dijk, defensa del Liverpool / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Octavos con 9 puntos tras alcanzar el ecuador de la fase liga, el objetivo de Slot no es otro que, por lo menos, mantener el nivel en Europa y cumplir en los próximos cuatro encuentros para pasar directamente a los octavos de final de la competición reina. Para ello, debe seguir sumando de tres en tres ante el PSV Eindhoven este miércoles en Anfield (21:00 horas).

Un rival engañoso

Aunque el choque ante el equipo neerlandés puede parecer, a priori, un duelo asequible, lo cierto es que los hombres de Peter Bosz no pierden un partido desde la primera jornada de la Champions League, ante el Union Saint-Gilloise (1-3), el pasado 16 de septiembre.

Ismael Saibari, durante el partido contra el Feyenoord / EFE

Desde entonces, acumulan ocho victorias —incluido un humillante 6-2 al Nápoles— y tres empates que dejan al equipo líder destacado de la Eredivisie, con seis puntos de ventaja sobre el Feyenoord, y en la 18.ª posición en la Champions League.

A un paso de los 500 goles

Con la duda de Florian Wirtz, que sufre problemas musculares, el Liverpool buscará la victoria en un partido que puede ser histórico para el club, que está a una sola diana de los 500 goles en Champions League.

También para Mohamed Salah, que, de participar, será el cuarto jugador en la historia del club en alcanzar los 90 partidos en la competición reina. Jamie Carragher (150), Steven Gerrard (130) y Sami Hyypiä (94) son los únicos que lo superan.

Salah dejará el Liverpool en diciembre por la Copa África de Naciones / EFE

Por su parte, el PSV, que no pondrá las cosas fáciles en Anfield, solo lamenta las dos lesiones de larga duración de Ruben van Bommel, hijo del mítico exjugador del Barça o Bayern, entre otros, Mark van Bommel, y de Alassane Plea.