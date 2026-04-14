Liverpool - PSG: Horario y dónde ver el partido de cuartos de final de Champions League

Liverpool y PSG se enfrentan hoy martes 14 de abril en Anfield en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Liverpool - PSG y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los de Luis Enrique se presentan a la disputa luego de haber vencido en la ida en casa, logrando un diferencial de dos anotaciones gracias a los goles de Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué, los cuales actualmente les permiten seguir soñando con la hazaña de repetir el campeonato.

No obstante, el entrenador español no se muestra demasiado seguro del resultado positivo, sino que reconoce la calidad del adversario que tiene delante. "Hay que ganar el partido y marcar goles. No pensamos en defender el resultado. Por supuesto, también habrá 3.000 aficionados del PSG. Es una motivación para nosotros. Vamos a preparar el partido de la misma manera. Eso no significa que habrá sufrimiento. Vamos a sufrir", compartió.

Por su parte, incluso a pesar del marcador global adverso, Arne Slot se siente respaldado por la afición de los Reds, lo cual ayuda a afrontar el próximo duelo con una mentalidad positiva. "Por extraño que parezca, también siento el apoyo de los aficionados. Estábamos en París y, cuando los jugadores salieron a calentar tras perder 4-0 [contra el Manchester City en la FA Cup], los hinchas empezaron a cantar We love you, Liverpool", compartió.

Aunque el conjunto de Merseyside no se encuentra en su mejor momento, con numerosos resultados irregulares en Premier y virtualmente ninguna esperanza de cerrar la temporada con algún campeonato nuevo en la vitrina, la fe sigue allí, y Anfield es un estadio muy difícil de sobrellevar. "A pesar de que nos superaron durante los 90 minutos, fuimos a la grada visitante y seguían cantando y aplaudiendo, así que he sentido su apoyo constantemente. He dicho muchas veces que el club sabe en qué momento nos encontramos y, mientras tanto, siento un apoyo total", sentenció Slot.

HORARIO DEL LIVERPOOL - PSG DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Liverpool y PSG, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, se disputa hoy martes 14 de abril a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL LIVERPOOL - PSG DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Liverpool y PSG se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

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