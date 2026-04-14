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CHAMPIONS LEAGUE
Liverpool - PSG, en directo: Champions League hoy, en vivo
Sigue en vivo el partido de la vuelta de cuartos de final de Champions League entre el Liverpool y el PSG
La ida, triunfo de los de Luis Enrique
El PSG se impuso 2-0 en el Parque de los Príncipes ante un Liverpool que, dentro de todo, puede decir que salió bien parado: Mamardashvili evitó que el triunfo fuese mucho mayor. Marcaron Doué y Kvaratskhelia.
¡Bieeenvenidos!
¡Hola, hola, hola! Ya estamos aquí para vivir, minuto a minuto, la emocionante vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El Liverpool recibirá al PSG (21.00h) para intentar remontar el 2-0 de la ida que se llevaron los galos. ¡Vaaaamos!
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