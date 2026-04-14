Liverpool - PSG, en directo: Champions League hoy, en vivo

¡Bieeenvenidos!

¡Hola, hola, hola! Ya estamos aquí para vivir, minuto a minuto, la emocionante vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El Liverpool recibirá al PSG (21.00h) para intentar remontar el 2-0 de la ida que se llevaron los galos. ¡Vaaaamos!