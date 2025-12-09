El Liverpool no necesita a Salah

Mohamed Salah será muchas cosas en Liverpool. Por estos días, para muchos, un mercenario. Desde su llegada, para casi todos, una leyenda viva con 250 goles anotados como 'red'. Se hizo raro, entonces, no verle en el más reciente choque que tuvieron por la sexta jornada de la Champions League ante el Inter de Milán y que se saldó con una victoria (0-1) para los ingleses, que no necesitaron del egipcio para sonreír en tierras transalpinas.

El contexto no podía ser más complicado para ellos. Por resultados, porque solo suman un triunfo en sus últimos seis partidos, cabalgando décimo en la Premier League. Y porque los focos, la tinta en los periódicos, y todo lo que llenó la previa del duelo se lo llevó Salah. El de Gharbia se quedó fuera del viaje a Italia tras una crítica abierta a su entrenador, Arne Slot.

"Tenía una buena relación con el entrenador. De repente ya no tenemos ninguna relación. No sé por qué. Me parece que alguien no me quiere en el club. Estar en el banquillo… no sé por qué. Siento que el club me está dejando en ridículo. Así me siento", dijo el 'Faraón'. "Mi reacción es clara... por algo no está aquí", respondió el técnico neerlandés en el Giuseppe Meazza. No era tiempo para distracciones. El conjunto red estaba en buena posición de pelear por el pase directo a octavos de final, pero sus posibilidades pasaban por puntuar en Milán.

KONATÉ... PERO NO

Por ello salió de inicio el equipo inglés con la idea de hacer daño. Se acercaba peligrosamente a la portería de un Sommer que tuvo que multiplicarse para no ver su cero caer. Lo consiguió con un paradón a Curtis Jones sobre los 18', pero ya no pudo hacer nada con el doble cabezazo de Van Dijk y Konaté, la dupla central que combinó para romper el empate sobre la media hora de partido.

No obstante, el VAR acudió al llamado de Felix Zwayer para que revisara unas posibles manos de Isak. Efectivamente: no había sido la cabeza de Virgil, sino el brazo de Alexander, el que impulsó la pelota. Anulado el gol y al descanso en ceros tras un kilométrico añadido por el tiempo perdido en la revisión.

Lautaro Martínez controla una pelota ante el Liverpool / LAP

Los de Christian Chivu encontraron en el descanso los argumentos para sacudirse del dominio del Liverpool. A esta sexta jornada llegaban tras haber caído ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano sobre la bocina, y era el día perfecto para reconciliarse con la afición a nivel europeo. Pero Thuram y Lautaro, tan finos otros días, apenas inquietaban a un Alisson que no tuvo ninguna intervención de mucho mérito.

Metió entonces mano Slot para dar soluciones desde el banquillo. A falta de Salah, bueno es Wirtz. El alemán entró como factor diferencial, y lo fue, cayendo en el área derribado por una falta de Bastoni. El VAR volvió a llamar, Zwayer volvió a atender y el Liverpool tuvo su revancha. Al penalti fue Szoboszlai, que no falló ante Sommer: gol, victoria y respiro. Sin ' Mo' también hay paraíso.