El Liverpool se hunde como el Titanic

Drama total en Anfield. El Liverpool, actualmente 12º clasificado en la Premier League, no encuentra alivio ni en su particular refugio: la Champions League. Con tres victorias en cuatro partidos ante equipos como el Real Madrid o el Atlético, los hombres de Arne Slot podían sonreír tímidamente en la competición reina y evadirse de una realidad desastrosa en Inglaterra. Lejos de suceder eso, la ilusión de los aficionados 'reds' se rompió en mil pedazos ante un PSV Eindhoven que, sin complejos, se llevó los tres puntos del estadio inglés de manera totalmente merecida. La figura de Arne Slot, muy cuestionada, quedó aún más señalada tras la enésima actuación para olvidar de la temporada.

El PSV de Peter Bosz dejó claro que venía a hacer daño desde el primer suspiro y Virgil van Dijk les allanó el camino con un penalti ridículo a los cinco minutos que transformó Perisic, engañando con mucha facilidad a Mamardashvili. La cara de Slot era un poema, y aún quedaban demasiados versos por escribir.

Liverpool's Virgil van Dijk, centre left, reacts during the Champions League opening phase soccer match between Liverpool and PSV in Liverpool, England, Wednesday, Nov. 26, 2025. (AP Photo/Jon Super) / Associated Press/LaPresse / LAP

El Liverpool reaccionó al cuarto de hora, con un pase a la red de Szoboszlai al cazar un tiro bloqueado por Gakpo. Pero lo que aparentemente era el empate en Anfield, resultó ser un espejismo. Yarek avisó con un gol en fuera de juego y Mamardashvili sostuvo al equipo como pudo tras varios errores capitales en defensa. Se avecinaba tormenta en Anfield, y las previsiones eran horribles para la segunda parte.

La tormenta, en el segundo acto

En el minuto 56, Til lanzó el primer rayo tras un gran pase filtrado desde la banda. Solo necesitó la punta de la bota para superar en el mano a mano a Mamardashvili. Gakpo trató de rehacerse del 1-2 con un buen cabezazo que se fue por encima del larguero, pero aún quedaba mucho por sufrir.

Guus Til (R) celebrates with teammate Dennis Man (L) after scoring the 2-1 lead against Liverpool during the UEFA Champions League league phase match between Liverpool and PSV Eindhoven in Liverpool / ADAM VAUGHAN / EFE

En el minuto 74, Konaté cometió un error infantil al corte y, tras un disparo al poste de Pepi, Driovech aprovechó el rechace para el 1-3. El propio Driovech pondría el 1-4 en el añadido. Con 9 puntos en cinco jornadas, las opciones de 'top-8' en Champions siguen siendo altas, pero las sensaciones, tras encadenar pinchazos en Premier, son horribles.

La realidad es que la dura derrota fue el último mazazo para el buque insignia de la Premier League, que, tras un mercado de fichajes muy ilusionante, se está hundiendo como el Titanic. Solo queda por ver quién se agarra a la tabla de madera que aún flota en Anfield. Y a Arne Slot se le está poniendo mucha cara de Jack.