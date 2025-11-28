El Liverpool, un equipo por estallar

Hace tiempo que en el Liverpool se encendieron las alarmas. Esos primeros avisos de que algo no andaba bien fueron cosa del pasado, momentos donde lo lógico era pensar que el equipo atravesaba simplemente una mala racha. Eso, o que las nuevas estrellas de esta constelación necesitaban un poco de tiempo para brillar con luz propia. Atrás han quedado esas semanas, pues ahora el caso ha avanzado a una velocidad alarmante. Y, de manera irremediable, parece a punto de estallar por completo.

Mucho se ha hablado de este Liverpool y de su eterna decepción esta temporada. También de los millones invertidos en una plantilla de otro mundo, de eso o del pobre rendimiento de los futbolistas fichados para dominar Inglaterra y toda Europa. Han pasado las semanas y, contra todo pronóstico, en Anfield no solamente siguen esperando un mínimo signo de vida de su equipo, sino que a estas alturas el Liverpool parece de todo menos alguien capaz de revertir esta situación.

Se acaba el tiempo para Slot en el Liverpool / Jon Super

No será por talento; de sobras es conocido el talento de los jugadores de los que dispone Slot, pero simplemente hay algo que no encaja en el grupo. Y las miradas empiezan a apuntar a Arne Slot, el héroe de la temporada pasada que no ha tardado demasiado en convertirse más bien en un villano. De coger a un equipo herido tras la traumática marcha de Jürgen Klopp a hacerlo campeón de Inglaterra... hasta terminar dilapidando todo el trabajo hecho a medida que su plantilla crecía exponencialmente en inversión. Una nueva lección de que en el fútbol el dinero te acerca al éxito, pero nunca te lo garantiza.

"Estamos en la mierda"

La derrota de este miércoles contra el PSV en el que debe ser su fortín histórico, Anfield, fue la gota que colmó el vaso. En la ciudad inglesa acudieron a su estadio con pocas esperanzas de ver a un equipo distinto al de las semanas anteriores y terminaron presenciando una goleada tan dolorosa como sintomática de la realidad por la que atraviesa el equipo. Las manos inverosímiles de Virgil van Dijk, la pasividad defensiva, el poco acierto arriba... nada funciona en este Liverpool.

El Liverpool perdió contra el PSV en Champions / ADAM VAUGHAN

La paciencia, a pesar de que a los mandos está un entrenador que se había convertido en un ídolo de la afición, se está acabando. "Es simplemente inaceptable. No tengo ni que esperar para pensarlo. Ya no estoy tan enfadado. Estoy en un punto en el que simplemente no tengo palabras", decía Curtis Jones tras el partido. "Estamos en la mierda", remataba para resumir un sentimiento inequívoco de frustración en el vestuario.

La pregunta que muchos se hacen ahora es hasta cuándo. Las redes sociales, así como los aledaños de Anfield, se llenaron de comentarios y valoraciones pidiendo la dimisión de Arne Slot, una reacción tan primitiva como lógica. De momento, parece que el entrenador neerlandés mantiene el crédito, pero quién sabe cuándo va a ser insostenible un equipo que está por estallar. La presión es máxima, más tras la mareante inversión hecha en la plantilla este verano, y las sensaciones no son para nada positivas. Una prueba de fuego para un equipo y un entrenador ahora más que nunca en la cuerda floja.