El Liverpool se da un festín en Frankfurt

El Liverpool se dejó mucho dinero en verano como para que su proyecto no prospere. Por ello era necesaria una victoria en medio de dla incertidumbre. Y así lo consiguió, venciendo por 1-5 en su visita al Eintracht de Frankfurt en la tercera jornada de la Champions League.

Necesitaba el conjunto de Arne Slot una resurección tras los varios golpes recibidos en las últimas semanas. La segunda jornada de la Champions la saldó con derrota, perdiendo 1-0 en Turquía ante el Galatasaray, y el fin de semana el Manchester United fue su verdugo en la Premier League, venciéndoles por 1-2 en un Anfield incrédulo por el agónico gol de Harry Maguire.

Con ese mal sabor viajó el conjunto 'red' a Alemania para medirse al Eintracht, goleado en su última salida en Madrid contra el Atlético por 5-1. Y puso el primer susto el equipo alemán antes de la media hora, obra de Kristensen y asistencia de uno que da pesadillas a Argentina con solo escuchar su nombre: Mario Götze.

WIRTZ SE SACUDE

Aunque la ventaja solo le iba a durar diez minutos al conjunto germano, los que tardó Robertson en encontrar a Ekitiké con un pase al espacio para que el galo definiera a placer ante la salida de Zetterer. Y al portero de los de Frankfurt aún le tocaría sufrir dos golpes más, concretamente cabezazos, en la primera parte: primero uno de Van Dijk y luego con otro de Konaté, los que dejaron encarrilado el partido antes del descanso.

Ya para la segunda parte los de Slot s elo tomaron con calma, aunque sin abjar el pie del acelerador. Fue así como, en un avance por banda, Florian Wirtz encontró a Gakpo en el área para que el neerlandés pusiera números de goleada.

El alemán se apuntó así su primera contribución oficial para un gol 'red' este curso, lo que le servirá para tomar confianza. Szoboszlai, con un remate de media distancia, firmó la 'manita'.