Liverpool - Atlético de Madrid, hoy en directo: partido de la Champions League, en vivo

Cerezo: "Le veo bien"

El gran protagonista de la noche parece claro. Incluso Enrique Cerezo habló sobre Julián en la previa. "Veo bien a Julián, creo que la recuperación es buena y cuando el míster lo considera saldrá a jugar", dijo en declaraciones a los medios hace unas horas.

También explicó la motivación extra de que la final sea en el Metropolitano: "Estamos orgullosos de que la final sea ahí. Eso nos obliga a intentar ganar todo para estar en esa final".