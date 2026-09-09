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CHAMPIONS LEAGUE
Liverpool - Atlético de Madrid, hoy en directo: partido de la Champions League, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido de la Champions League entre el Liverpool y el Atlético de Madrid en Anfield
¡Simeone da explicaciones!
Diego Simeone, en declaraciones a Movistar+: "Uno puede cambiar hasta el horario que inicie el partido. Está claro que Julián viene trabajando bastante bien en los entrenamientos, y en el partido del otro día respondió muy bien. Ayer tenía un pensamiento y hoy tengo otro".
Cerezo: "Le veo bien"
El gran protagonista de la noche parece claro. Incluso Enrique Cerezo habló sobre Julián en la previa. "Veo bien a Julián, creo que la recuperación es buena y cuando el míster lo considera saldrá a jugar", dijo en declaraciones a los medios hace unas horas.
También explicó la motivación extra de que la final sea en el Metropolitano: "Estamos orgullosos de que la final sea ahí. Eso nos obliga a intentar ganar todo para estar en esa final".
Lookman y Jonathan David, a la espera
Los que no empiezan como titulares son Víctor Muñoz y Jonathan David. El extremo español deberá esperar su oportunidad con la irrupción de Barcola en el once. Lo de Jonathan David ya lo avanzó ayer Simeone. También tendrá el Cholo como revulsivo a un Lookman que se crece en noches así.
Simeone jugó al despiste
Notición el que llega desde Anfield con la Araña. Sobre todo teniendo en cuenta las declaraciones de Simeone ayer, que jugó al despiste para no desvelarle sus planes a Iraola. El técnico argentino aseguró que Julián no iba a ser titular en rueda de prensa.
“En principio, Jonathan (David) ha llegado hace muy poco todavía, no ha podido participar por un problema que tenía en la previa del partido, y Julián está en fase de crecimiento. Todavía no lo veo para que empiece este miércoles y seguramente nos ayudará en el andar del partido”, dijo el técnico. Y poco menos de 24 horas después, Julián es titular.
¡El sorprendente XI del Cholo!
¡Sorpresa mayúscula en el Atlético! Simeone le da la titularidad a Julián Álvarez. Sale el Cholo con: Oblak; Llorente, Pubill, Romero, Hancko; Barrios, Koke; Giuliano, Kang-in Lee, Baena; y Julián.
¡El XI del Liverpool!
Ya tenemos el once del Liverpool. ¡Araujo es titular! Sale Iraola con: Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Ngumoha, Wirtz, Barcola; e Isak.
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al minuto a minuto de este apasionante Liverpool-Atlético de Madrid. Sigue desde ya todo lo que suceda en el debut en esta edición de la Champions de los de Simeone.
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