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Liverpool - Atlético de Madrid, hoy en directo: partido de la Champions League, en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido de la Champions League entre el Liverpool y el Atlético de Madrid en Anfield

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Julián Alvarez, en una foto de archivo / Juanjo Martín / EFE

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