Liverpool - Atlético de Madrid: Horario y dónde ver el partido de Champions League

Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentan este miércoles 9 de septiembre en Anfield en el partido de la Jornada 1 de la Champions League 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Liverpool - Atlético de Madrid y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los Reds debutarán en la máxima competencia internacional de clubes luego de un inicio positivo aunque mejorable en Premier League, siendo que Andoni Iraola se estrenará luego de una victoria y dos empates, todavía a la espera de que la plantilla encuentre su mejor rendimiento.

Por su parte, el técnico español compartió unas palabras de elogio para con Diego Simeone, sobre quien resaltó: "Ha hecho un gran trabajo como entrenador. Es algo muy a tener en cuenta y va a ser un gran reto para nosotros. Jugué contra él como jugador y he entrenado contra él. Tiene mucha más experiencia que yo en este tipo de partidos, pero espero que mañana podamos hacerlo bien".

"El Atlético es uno de los rivales más difíciles que podríamos tener. Conozco al Atlético muy bien, a algunos de sus jugadores. Es un gran primer partido para mí en la Champions y nos mostrará dónde estamos. El viernes [contra Ipswich] dimos una buena imagen, pero contra el Atlético veremos cuál es nuestra posición", agregó.

En el extremo opuesto, los colchoneros se presentan en la Liga de Campeones luego de perder duramente contra el Athletic Club (3-0), sufriendo su primera derrota de la temporada y magullando parcialmente los ánimos de cara a toparse nuevamente con un rival que no les ha sentado bien en sus últimos encuentros.

En Champions, el Atlético de Madrid ha perdido sus últimos cuatro disputas contra el Liverpool, mientras que su última victoria data de 2020, la única que han sido capaces de lograr frente a los ingleses en tiempo reglamentario en la última década y media.

Independientemente, la mente del seleccionador argentino se mantiene en constante adaptación sobre todo tras la caída contra los bilbaínos, asegurando que "estamos en una etapa de construcción del equipo y vamos a atravesar situaciones complejas", por lo que aún podemos esperar un rendimiento progresivamente mejor de parte de los indios.

HORARIO DEL LIVERPOOL - ATLÉTICO DE MADRID DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Liverpool y Atlético de Madrid, correspondiente a la Jornada 1 de la Champions League, se disputa este miércoles 9 de septiembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL LIVERPOOL - ATLÉTICO DE MADRID DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Liverpool y Atlético de Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

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